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28 січня • оновлено в 09:28
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ФІБА вшанувала пам'ять Кобі Браянта зворушливим відео

1.5т
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Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) опублікувала зворушливе відео, в якому вшанувало пам'ять легендарного баскетболіста "Лейкерс" Кобі Браянта, який загинув у результаті аварії вертольота.

"ФІБА та весь баскетбол спустошені через втрату Кобі Браянта, легенди НБА, США і всесвітнього баскетбольного співтовариства, який уособлював цей вид спорту і ділився своєю любов'ю до нього з усім світом", – написано в заяві на офіційному сайті організації.

Кобі Браянт

Кобі Браянт

Business Insider

Браянт став всесвітнім послом баскетбольного чемпіонату світу ФІБА у Китаї у 2019 році, будучи дворазовим золотим медалістом Олімпійських ігор у Лондоні в 2012 році і Пекіні в 2008-му, переможцем чемпіонату Америки ФІБА в 2007 році та п'ятикратним чемпіоном НБА у складі "Лос-Анджелес Лейкерс ".

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Особа
Кобі Браянт
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