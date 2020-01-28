ФІБА вшанувала пам'ять Кобі Браянта зворушливим відео

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) опублікувала зворушливе відео, в якому вшанувало пам'ять легендарного баскетболіста "Лейкерс" Кобі Браянта, який загинув у результаті аварії вертольота.
"ФІБА та весь баскетбол спустошені через втрату Кобі Браянта, легенди НБА, США і всесвітнього баскетбольного співтовариства, який уособлював цей вид спорту і ділився своєю любов'ю до нього з усім світом", – написано в заяві на офіційному сайті організації.
Кобі Браянт
Business Insider
Браянт став всесвітнім послом баскетбольного чемпіонату світу ФІБА у Китаї у 2019 році, будучи дворазовим золотим медалістом Олімпійських ігор у Лондоні в 2012 році і Пекіні в 2008-му, переможцем чемпіонату Америки ФІБА в 2007 році та п'ятикратним чемпіоном НБА у складі "Лос-Анджелес Лейкерс ".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джанна загинули в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит" разом з 7 іншими людьми в неділю поблизу Лос-Анджелеса.
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст Кобі Браянт, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легендарного американського баскетболіста.
З'явилися перші відео та фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелеса, Каліфорнія, США), в якій розбився Кобі Брайант.
Британське видання Daily Mail поділилося ексклюзивними подробицями переговорів між пілотом вертольота баскетболіста й авіадиспетчерами.
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