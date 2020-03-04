ФІБА скасувала олімпійську кваліфікацію з баскетболу 3х3 через коронавірус

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) скасувала олімпійську кваліфікацію з баскетболу 3х3, яка мала відбутися в Індії 18-22 березня, через коронавірус.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), найближчим часом Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і ФІБА ухвалять рішення щодо нового місця та дати проведення турніру. Варто зазначити, що він повинен закінчитися до старту загальної олімпійської кваліфікації, яка запланована на 24-26 квітня в Будапешті.

Олімпійський кваліфікаційний турнір із баскетболу 3х3 ФІБА

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу 3х3 має взяти участь у відбірковому турнірі, де її суперниками в групі є команди Австралії, Ірану, Туркменістану та Японії. Учасниками Олімпіади-2020 стануть три найкращі команди кваліфікації.

Список груп олімпійського кваліфікаційного турніру з баскетболу 3х3 ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рамках підготовки до олімпійської кваліфікації в Індії наша національна збірна зіграла на міжнародному турнірі, який відбувся в Києві.

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