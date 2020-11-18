ФБУ назвала рекордсменів нового сезону Суперліги Паріматч

Федерація баскетболу України (ФБУ) підвела підсумки індивідуальних виступів гравців у стартових шести турах Суперліги Паріматч сезону 2020/21.

Як повідомляється на офіційному сайті ФБУ, ветеран "Будівельника" Стівен Буртт набрав 39 очок в матчі проти "Черкаських Мавп" і встановив рекорд нинішнього чемпіонату. На другій позиції за цим показником опинився експредставник "Мавп" Олександр Кобець (38 балів), а на третій – Ділейні Блейлок з "Одеси" (34).

Найбільшу кількість передач в одному матчі набрали розігруючий "Запоріжжя" Майк Кеффі (двічі по 11 асистів), а також Денис Лукашов з "Прометея" і Клим Артамонов за "Миколаїв", яким відмітка в 11 пасів скорилася по одному разу.

Рекордсменами сезону за кількістю підбирань стали форварди Макс Конате ("Миколаїв") і Льюїс Салліван ("Хімік"), які 15 разів випереджали всіх під час гри під щитом.

Найкращим гравцем шостого тижня Суперліги Паріматч став баскетболіст "Мавп" Іван Ткаченко, який за 37 хвилин на майданчику в переможному поєдинку проти "Миколаєва" (85:81) набрав 31 очко (4/5 двоочкових, 6/9 триочкових, 5/7 штрафних ), 6 підбирань, 4 блокшота і 3 передачі. Його рейтинг ефективності (РЕ) став найвищим в сезоні – 38 балів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФБУ показала десятку найкращих моментів шостого туру Суперліги Паріматч.