Драма в Южному: результати 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу

"Хімік" в непростому поєдинку обіграв "Політехнік", але не зумів завоювати путівку у Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу. Поєдинок на ФСК "Олімп" завершився з рахунком 90:76.

За результатами першої зустрічі южненцям потрібно було дуже постаратися, щоб пробитися до півфіналу. А ось "Політехніку", який перший поєдинок виграв з різницею в 15 очок, залишалося тільки грамотно захищатися.

Стартували харків'яни дуже потужно, заволодівши ініціативою. Незважаючи на те, що розрив між командами не перевищував 5 очок, "Політехнік" тримав руку на пульсі. Але в кінцівці першої десятихвилинки "Хімік" істотно додав у грі і вийшов вперед.

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Друга чверть проходила під диктовку южненського клубу, який впевнено контролював те, відбувалося на майданчику, і навіть зумів зробити різницю в рахунку двозначною. Проте, до великої перерви "Політехніку" вдалося скоротити відставання до 5 балів.

У третій десятихвилинці "Хімік" продовжив нарощувати свою перевагу і перед фінальною чвертю южненці випереджали суперника на 11 очок.

Приголомшлива розв'язка очікувала уболівальників в кінцівці зустрічі. За шість хвилин до кінця гри господарям вдалося відірватися на 16 очок. Незважаючи на те, що "Хімік" впевнено лідирував в заключній десятихвилинці, "Політехніку" за лічені секунди до фінальної сирени вдалося скоротити відставання до 14 балів і вирвати путівку у Фінал чотирьох.

"Хімік" - "Політехнік" 90:76 (25:20, 20:20 24:18, 21:18) "Хімік": Едвін (22+6 підбирань +5 передач +2 блок-шота +6 втрат), Рябчук (8), Войналович (2), Джонс (20+11 підбирань +2 блок-шота), Павлов (18+11 підбирань) - старт; Сидоров (12+5 передач), Марченко (5), Антипов (3). "Політехнік": Девіс (4+4 передачі), Козлов (4), Кромер (28 +5 підбирань +4 передачі +4 втрати), Рочняк (13 +7 підбирань +3 перехоплення), Грем (22+11 підбирань) - старт; Завадський (5), Чугунов, Кузнєцов, Спасіч.

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