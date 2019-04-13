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"Дніпро" зрівняв рахунок у півфіналі Суперліги Парі-Матч

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Дніпровський "Дніпро" в четвертому поєдинку півфінальної серії чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч обіграв вдома южненський "Хімік" (93:77) і зрівняв рахунок 2:2.

"Дніпро" зрівняв рахунок у півфіналі Суперліги Парі-Матч

Господарі впевнено почали матч, без проблем нарощуючи свою перевагу. Фесенко, Глєбов і Тимофієнко легко розбиралися із захистом суперника, раз по раз закидаючи легкі м'ячі.

"Хімік" не встигав за атакою опонентів, періодично допускаючи діри в захисті, якими вдало користувалися дніпряни.

Однак запала підопічних Дениса Журавльова вистачило лише на перші 10 хвилин. Южненці перебудувалися, і починаючи з другої десятихвилинки, стали поступово скорочувати 18-очковий розрив.

У четвертій чверті різниця в рахунку становила всього 6 очок, але більшого гравці Віталія Степанівської зробити не змогли.

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Визначився перший фіналіст Суперліги Парі-Матч

"Дніпро" – "Хімік" 93:77 (29:13, 24:29, 22:23 18:12)

Дніпро: Вільховецький (7), Мішула (8 + 5 передач + 4 втрати), Глєбов (18 + 7 передач), Тимофієнко (13 + 10 підборів), Натяжко (5 + 7 підборів) - старт; Фесенко (19 + 10 підборів), Закурдаев (15 + 3 перехоплення), Шундель (5), Сизов (3).

Хімік: Едвін (24 + 6 підбирань + 5 передач + 5 втрат), Рябчук (13 + 5 підбирань), Войналович (1), Джонс (11 + 8 підбирань + 5 втрат), Павлов (12 + 5 підбирань) - старт; Антипов (10), Сидоров (4 + 5 передач + 3 перехоплення), Марченко (2).

Вирішальний матч відбудеться 16 квітня, в Южному, о 18:00.

Нагадаємо, що перший матч півфінальної серії завершився сенсаційною перемогою "Хіміка" (95:85). У другому поєдинку баскетболісти з Одеської області в додатковий час також обіграли "Дніпро" (92:86).

Перша домашня гра для "Дніпра" завершилася розгромною перемогою - 90:53.

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Теми
СуперлігаЧемпіонат України з баскетболу
Теги
БК ДніпроБК Хімік
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