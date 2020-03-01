"Дніпро" здобув шосту перемогу поспіль в Суперлізі Парі-Матч

У чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч у неділю, 1 березня, граються чергові поєдинки регулярного сезону.

У першому матчі дня "Дніпро" впевнено обіграв вдома гостей з "Одеси" - 85:70. Потужна третя чверть у виконанні лідера регулярного чемпіонату Суперліги дозволила підопічним Дениса Журавльова не доводити зустріч з "акулами" до нервової кінцівки.

"Дніпро" - "Одеса" 95:70 (32:14, 18:21, 32:14, 22:21)

Дніпро: Дугат (7 + 5 передач), Террелл (23 + 4 передачі + 3 перехоплення + 4 втрати), Закурдаев (17), Тимофієнко (15), Фесенко (7 + 10 підборів) - старт; Коломойський (10), Корнієнко (9 + 5 підбирань + 3 блок-шота), Глєбов (5), Шундель (2 + 5 передач), Сизов, Чумаков.

Одеса: Артамонов (11 + 5 підбирань + 10 передач), Щепкін (11 + 3 перехоплення + 4 втрати), Омоера (4 + 5 передач), Новіков (10 + 5 підбирань), Браун (10 + 7 підбирань) - старт; Вінн (19 + 5 підбирань), Носков (3 + 5 підбирань), Прокопенко (2), Климов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Черкаські Мавпи" здобули гостьову перемогу над МБК "Миколаїв" в черговому поєдинку регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч - 74:63.

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