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"Київ-Баскет" не залишив шансів чемпіону: результати Суперліги Парі-Матч 6 грудня

1.5т
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БК "Київ-Баскет" здобув вражаючу перемогу над чинним чемпіоном країни "Хіміком" в черговому поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.

Підопічні Айнарса Багатскіса на своєму паркеті довели свою перевагу над колективом з Южного – 91:56.

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Київ-Баскет – Хімік

Київ-Баскет – Хімік

ФБУ

До початку другої чверті на майданчику проходила рівна боротьба. Спочатку мінімальну перевагу заробили гості, а потім кияни відповіли тим же. З початком другої 10-хвилинки столична команда почала нарощувати перевагу, зробивши вражаючий ривок 20:2.

Саме цей момент визначив результат зустрічі. Кияни продовжували впевнено тримати опонента на комфортної дистанції, а в останній чверті знову пішли у відрив. У підсумку гра завершилася оглушливою поразкою "Хіміка".

"Київ-Баскет" – "Хімік" 91:56 (19:17, 27:12, 19:17, 26:10)

"Київ-Баскет": Шепард (16 + 4 підбирання), Близнюк (12 + 5 підбирань), Крутоус (5 + 4 передачі), Павлов (12 + 7 підбирань), Коренюк (9 + 5 підборів) - старт; Кондраков (2), Хілл (4 + 8 підбирань + 4 передачі), Пустозвонов (12), Едвін (5 + 4 підбирання), Петров (11), Заєць (3).

"Хімік": Вільямс (3 + 4 передачі), Марченко (12), Войналович (7 + 6 підборів), Ковальов (3 + 6 підбирань), Угба (8) - старт; Рахімшаіков, Козак (2), Салліван (9 + 4 підбирання + 3 перехоплення), Горобченко (6 + 3 передачі + 5 втрат), Фреш-Стаханов (6).

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В іншій зустрічі БК "Дніпро" здобув неймовірну перемогу над "Запоріжжям". Команда Дениса Журавльова була сильніші за суперника у виїзній зустрічі – 81:94.

Суперники подарували вболівальникам яскравий і результативний баскетбол. Ще в першій половині гри дніпряни і запорожці забили на двох 99 очок, причому команди перехоплювали ініціативу одна в одної.

Дніпро – Запоріжжя

Дніпро – Запоріжжя

ФБУ

А ось у третій чверті гості почали точно атакувати кільце "Запоріжжя" з-за дуги, чим забезпечили собі міні-відрив у сім балів. Господарям паркету вдалося не дати супернику наростити перевагу, проте запоріжці провалили кінцівку 10-хвилинки і завершили її з показником "-16".

У вирішальній чверті гості відчули себе ще більш впевнено і довели гру до перемоги. При цьому дніпрянам вдалося показати третій показник результативності в сезоні, набравши 94 пункти.

БК "Запоріжжя" – "Дніпро" 81:94 (25:25, 24:25, 14:29, 18:15)

"Запоріжжя": Сталлворт (13 + 4 підбирання + 4 втрати), Рендольф (18 + 5 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення), Мироненко (13), Шевченко (11 + 5 підбирань), Сіммонс (22 + 4 підбирання) - старт; Липовцев, Титов (4 + 4 передачі), Німцеві, Міхєєв, Сандул (0 + 5 підбирань).

"Дніпро": Дугат (12 + 4 передачі), Закурдаев (21), Глєбов (12 + 8 підбирань), Тимофієнко (8), Корнієнко (7 + 6 підборів + 3 блок-шоти) - старт; Шундель (4 + 6 передач), Санон (19 + 10 підбирань + 5 передач), Сизов (4), Фесенко (7 + 6 підборів + 3 блок-шота), Бондарчук.

В ще одному матчі ігрового дня "Черкаські Мавпи" на домашньому паркеті без проблем переграли "Одесу". Команда Максима Міхельсона не залишили шансів супернику – 92:76. А в паралельній зустрічі "Прометей" нокаутував "Харківських Соколов" – 114:77.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий календар "Київ-Баскета" на другому етапі Кубка Європи ФІБА.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Суперліга
Теги
БК Дніпро БК Запоріжжя
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