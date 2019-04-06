"Дніпро" програв в скандальному півфіналі Суперліги Парі-Матч

У суботу, 6 квітня, в чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч свою боротьбу в півфіналі до трьох перемог розпочали "Хімік" і "Дніпро". Южненська команда лідирувала весь ігровий час і перемогла - 95:85.

Підопічні Віталія Степанівського з перших хвилин захопили ініціативу, швидко повівши в рахунку. У "Дніпра" гостро відчувалася втрата трьох ключових гравців: Натяжка, Ревзіна та Закурдаєва. І якщо проблему заміни перших двох Журавльов зміг вирішити, то відсутність Максима стало критичним.

Ілля Сидоров раз по раз бомбардував кільце суперника дальніми кидками, збільшуючи відрив господарів. Дніпряни лише завдяки самовідданій грі Мішули зберігали пристойний відрив.

У четвертій чверті "Дніпро" зміг скоротити відставання до 4 балів, але два поспіль "трюльника" від Кирила Марченка перекреслили всі надії на гостьову перемогу.

За кілька хвилин до кінця зустрічі головний тренер гостей влаштував скандал з арбітрами, отримавши видалення.

Другий матч в серії відбудеться в Южному 8 квітня в 18:30.

Півфінал, серія до трьох перемог, матч №1

"Хімік" - "Дніпро" 95:85 (20:17, 26:26, 22:16, 27:24)

Хімік: Едвін (24 + 11 підбирань + 4 передачі), Рябчук (9), Войналович (1), Джонс (17), Антипов (2 + 8 підбирань) - старт; Марченко (8), Павлов (14 + 5 підбирань), Сидоров (20 + 4 передачі), Ковальов, Козак.

Дніпро: Мішула (24 + 4 передачі), Вільховецький (4), Шундель (11), Глєбов (10 + 5 підбирань + 5 передач), Тимофієнко (11 + 9 підбирань) - старт; Сизов (7 + 5 підборів), Фесенко (11 + 10 підборів), Кожем'якін (5), Кушніров (2).

Рахунок в серії - 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відбувся перший півфінал Суперліги Парі-Матч, в якому "Київ-Баскет" впевнено переміг на виїзді чинного переможця регулярного сезону БК "Запоріжжя".

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