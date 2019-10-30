"Дніпро" драматично програв у Кубку Європи ФІБА

Баскетбольний клуб "Дніпро" зазнав прикрої поразки у 2-му турі Кубка Європи ФІБА. У Білорусі підопічні Дениса Журавльова поступилися місцевому "Цмоки-Мінськ" з рахунком 108:101.

Вже з перших хвилин господарі заволоділи ініціативою і легко повели в рахунку. Українці ніяк не могли налагодити комбінаторну гру в захисті, поступаючись опонентам у швидкості прийняття рішення і точності кидків.

Друга десятихвилинка стала справжнім жахом для нашіх баскетболістів. Мінчани, організувавши ривок 15-3, здавалося, поховали всю інтригу в матчі. Але ситуація змiнилась після великої перерви. Гравці "Цмоки" занадто рано повірили в легку перемогу і поплатилися. "Дніпро" просто зім'яв оборону суперника і зміг перевести гру в овертайм.

На жаль, сил на більшого в українців не вистачило.

Свій наступний єврокубковий поєдинок дніпряни проведуть 6 листопада проти болгарського "Лукойл-Левскі".

Регулярний чемпіонат. 2-й тур. Група F

Цмоки-Мінськ (Білорусь) - Дніпро (Україна) - 108:101 ОТ (28:17, 27:20, 21:29, 17:27, 15:8)

Цмоки-Мінськ: Мірковіч (25 + 8 передач – 4 втрати), Барнетт (14 + 5 підбирань + 5 передач – 4 втрати), Лютич (3), Веремеєнко (4), Салаш (20) - старт; Лоурі (11 + 7 підбирань + 7 передач), Тростінецкій (10), Беленко (3), Абрамс (12 + 5 підбирань), Гаврилович (6)

Дніпро: Дугат (15 + 6 передач), Закурдаев (17 + 5 підбирань), Глєбов (11 + 7 передач), Тимофієнко (16 + 5 підбирань), Фесенко (10) - старт; Чумаков, Шундель (7 + 4 передачі), Корнієнко (11 + 11 підборів), Санон (6), Сизов (8)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому турі українські команди "Дніпро" і "Київ-Баскет" зустрілися один з одним на паркеті столичного Палацу спорту. Господарі майданчика в дуже видовищному матчі здобули перемогу – 95:88. У свою чергу білоруси тиждень тому без проблем розібралися з "Левські" в Мінську – 81:68.

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