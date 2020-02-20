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20 лютого • оновлено в 17:30
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/ Баскетбол

"Детройт" опублікував відео виступу Михайлюка в зоряному вікенді

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"Детройт", за який виступає український баскетболіст Святослав Михайлюк, опублікував відео, присвячене виступу нашого співвітчизника у матчі висхідних зірок НБА.

На офіційному YouTube-каналі команди з'явився ролик, в якому показані кадри з фотосесії Михайлюка перед зоряним вікендом, фрагменти його гри в матчі висхідних зірок і післяматчеве інтерв'ю.

Святослав Михайлюк перед матчем висхідних зірок НБА

Святослав Михайлюк перед матчем висхідних зірок НБА

Нагадаємо, що вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, відіграв 16 хвилин у поєдинку баскетболістів з усього світу проти молодих гравців із США. За цей час йому вдалося набрати 6 очок, 4 передачі та 2 підбори.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк відзначився патріотичним вчинком на матчі висхідних зірок НБА.

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Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Місце
США
Тег
Детройт Пiстонс
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