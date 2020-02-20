"Детройт" опублікував відео виступу Михайлюка в зоряному вікенді

"Детройт", за який виступає український баскетболіст Святослав Михайлюк, опублікував відео, присвячене виступу нашого співвітчизника у матчі висхідних зірок НБА.

На офіційному YouTube-каналі команди з'явився ролик, в якому показані кадри з фотосесії Михайлюка перед зоряним вікендом, фрагменти його гри в матчі висхідних зірок і післяматчеве інтерв'ю.

Святослав Михайлюк перед матчем висхідних зірок НБА

Нагадаємо, що вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, відіграв 16 хвилин у поєдинку баскетболістів з усього світу проти молодих гравців із США. За цей час йому вдалося набрати 6 очок, 4 передачі та 2 підбори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк відзначився патріотичним вчинком на матчі висхідних зірок НБА.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!