День помсти: анонс Суперліги Парі-Матч 11 січня

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у п'ятницю, 11 січня, пройдуть два матчі регулярного чемпіонату. У Харкові місцевий "Політехнік" прийматиме лідера першості "Хімік", а у Дніпрі зійдуться однойменна команда та "Одеса".

За традицією вболівальники зможуть стежити за поєдинками на сайті Федерації баскетболу України та каналі XSPORT.

18:30. Харків, ФСК "Локомотив", "Політехнік" – "Хімік", трансляція – сайт ФБУ

Першим в рамках п’ятничної програми чемпіонату стартує гра в Харкові. Враховуючи нещодавні кубкові баталії, це буде третій поспіль матч для цих колективів, у якому вони будуть протистояти один одному. Тож розраховувати на якісь сюрпризи тут, мабуть, не треба – виграє той, хто краще використає свої сильні сторони.

Немає сумнівів у тому, що южненці тримають у голові нещодавню образливу загальну поразку у чвертьфінальному раунді кубку і спробують взяти реванш у "Політехніка" вже у матчі національної першості.

"Дніпро" проти "Одеси" ФБУ

Зазначимо, що в Суперлізі Парі-Матч суперники перетиналися двічі й обидві зустрічі завершилися перемогою "Хіміка", який нині утримує лідерство в турнірній таблиці.

19:00. Дніпро, СК "Шинник", Дніпро – Одеса, трансляція – XSPORT.

Команда Дениса Журавльова втретє у сезоні гратиме проти "Одеси" – у попередніх двох матчах суперники обмінялися домашніми перемогами.

У цій грі фаворитом виглядає "Дніпро", який набрав ходу і в останніх матчах демонструє солідну гру. Повернувся після травми Станіслав Тимофеєнко, швидко вписався у командну взаємодію Дмитро Глєбов. Поза грою в останній кубковій грі проти "Запоріжжя" залишався лише Кирило Фесенко, який має проблеми з коліном.

Для одеситів, які невдало провели друге коло Суперліги Парі-Матч, хорошою ознакою стала впевнена перемога у кубковому матчі з "Миколаєвом", яка забезпечила команді Олега Юшкіна місце у Фіналі чотирьох.

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