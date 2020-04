Черниці зіграли в баскетбол в монастирі з хворими на коронавірус

Журналіст Майл Долан на сторінці в соціальній мережі опублікував незвичайне відео, на якому черниці грають в баскетбол.

"Черниці грають в баскетбол в Севільї в монастирі, який служить притулком для людей, що заразилися на коронавірус. Це змушує планету обертатися", - прокоментував публікацію Долан.

Nuns playing basketball at a monastery in Sevilla, Spain while sheltered in place for the coronavirus. Hoops makes the world go around. pic.twitter.com/53oKV5GnNU