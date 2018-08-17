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Суперкубок України: ФБУ провела жеребкування

1.1тЧитати новину російською

Федерація баскетболу України провела жеребкування історичного Суперкубка країни. Згідно з процедурою чемпіони країни "Черкаські Мавпи" у першій зустрічі приймуть володаря кубка "Дніпро" на домашній арені 23 вересня. Гра у відповідь відбудеться в Дніпрі 30 вересня.

Нагадаємо, що вперше в історії українського баскетболу двоматчева битва за Суперкубок передуватиме старту чергового розіграшу Суперліги Парі-Матч. У новому розіграші національного чемпіонату виступлять вісім команд - БК "Динамо-Одеса", БК "Дніпро", БК "Запоріжжя", БК "Київ-Баскет", МБК "Миколаїв", БК "Політехнік", БК "Хімік", БК "Черкаські Мавпи".

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"Черкаські Мавпи" поповнилися кращим данкером країни

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" здобув історичну перемогу в чемпіонаті України з баскетболу.

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