Суперкубок України: ФБУ провела жеребкування

Федерація баскетболу України провела жеребкування історичного Суперкубка країни. Згідно з процедурою чемпіони країни "Черкаські Мавпи" у першій зустрічі приймуть володаря кубка "Дніпро" на домашній арені 23 вересня. Гра у відповідь відбудеться в Дніпрі 30 вересня.

Нагадаємо, що вперше в історії українського баскетболу двоматчева битва за Суперкубок передуватиме старту чергового розіграшу Суперліги Парі-Матч. У новому розіграші національного чемпіонату виступлять вісім команд - БК "Динамо-Одеса", БК "Дніпро", БК "Запоріжжя", БК "Київ-Баскет", МБК "Миколаїв", БК "Політехнік", БК "Хімік", БК "Черкаські Мавпи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" здобув історичну перемогу в чемпіонаті України з баскетболу.