Чемпіон проти лідера: анонс Суперліги Парі-Матч

Після перерви, яка була пов'язана із новорічними святами, в Україні 10 січня відновлюється баскетбольний чемпіонат країни у Суперлізі Парі-Матч.

Центральним матчем стане гра чемпіона України "Черкаських Мавп" проти тіньового лідера першості — БК "Запоріжжя".

"Черкаські Мавпи" — БК "Запоріжжя"

Черкаси, ПС "Будівельник", 19:00

Пряма трансляція на телеканалі OBOZTV

Складно навіть уявити рівень заряду "Мавп" на сьогоднішній матч. Черкащан прибрали з кубкової пульки, де вони заробили своє місце якісною грою. І тепер, на фоні цих новин, "Мавпи" зіграють із "Запоріжжям", якому програли першу дуель сезону на своєму полі, що напевно відбилося у пам'яті.

Запорожці не вразили в кубковій дуелі з Дніпром, залишившись усе тією ж командою без колишнього вогню. Чого, навпаки, повинно бути в достатку у Мавп. Якщо черкащани перетворять емоції у позитивну енергію, вони можуть навіть обіграти команду Валерія Плеханова впевнено, що взагалі не характерно для чемпіонів країни у цьому сезоні. "Запоріжжя" зараз не вражає зовсім і змушене відігравати вісти, зароблені на старті, а після мирно упущені в грудні.

"Київ-Баскет" — МБК "Миколаїв"

Київ, СК "Меридіан", 18:30

Пряма трансляція на офіційному сайті ФБУ

"Київ-Баскет" залишається однією із найстабільніших команд ліги і зіграє із командою, від якої не знаєш чого очікувати: "Миколаїв" начебто йшов на новорічну паузу в статусі колективу на підйомі, після чого без варіантів поступився "Одесі" дорогою в кубковий фінал.

Власне, від відповіді на питання "Шо це було?" і буде залежати результат сьогоднішньої зустрічі. Якщо це була випадковість і "Миколаїв" просто змирився зі своєю неучастю у Кубку достроково, то команда Віталія Чернія однозначно дасть бій хлопцям Євгена Мурзіна, аж до нервової кінцівки й можливо перемоги.

Якщо ж поразка від "Одеси" була логічною, то ми побачимо продовження тренда, адже оновлений "Київ-Баскет", із Латковичі і Нванкво, куди більш надійний у виконанні та залишає супернику набагато менше шансів, ніж до цього. Хоча по сезону "Київ-Баскет" залишає шанси всім і завжди — це теж важливо пам'ятати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 січня у Запоріжжі відбудеться Матч зірок Суперліги Парі-Матч-2019. Уже став відомий формат поєдинку і принципи відбору головних дійових осіб події.