"Чекаю вибачень!" Бродський жорстко звернувся до "Дніпра"

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський вимагає вибачень від керівництва "Дніпра", яке виступало проти зупинки чемпіонату Суперліги Парі-Матч через пандемію коронавіруса.

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Глава українського баскетболу зазначив, що таке рішення підтримали всі учасники першості крім "синьо-біло-блакитних". При цьому Бродський нагадав, що останнім часом в світовому спорті перенесли Олімпіаду-2020, Євро-2020, ЧС з хокею та інші турніри, а карантин в Україні продовжили до 24 квітня.

Михайло Бродський ФБУ

"Хтось намагався висміяти це рішення, звинуватити мене і 15 членів виконкому в недалекоглядності, економії або ще якихось гріхах. Тепер вже нікому не смішно!? На жаль, ні... Я попередньо проговорив можливий сценарій з представниками всіх клубів Суперліги. Абсолютно всі вони крім президента "Дніпра" Валерія Кондратьєва підтримували дострокове припинення чемпіонату. Я знаю, що це рішення Кондратьєв нещадно критикував у телефонних розмовах. Думаю, саме час вибачатися цим людям! І вибачатися не тільки за цей конкретний випадок, а за весь бруд, який цинічно виливається на ФБУ з боку представників клубу "Дніпро". Я чекаю публічних вибачень!" – заявив президент федерації в коментарі прес-служби.

Він також звернувся до спортдира дніпровського клубу Ігоря Продана, який відзначився рядом висловлювань в соціальних мережах і які потім видалив.

"Коли ситуація в країні стабілізується, ми обов'язково зберемо виконком і повернемося до питання етики у публічних висловлюваннях. Думаю, всі отримають по заслугах! Якщо такі хоробрі, тоді питання, чому повидаляли свої пости з власних же сторінок Fecebook, які потім підхопили інші сайти. Ви перепостили це на сторінку клубу, а потім також боягузливо видалили. Ну ось поясніть мені хтось, чому видаляти? Що, соромно стало? Де ж ваша хоробрість?! Видалити можна дуже швидко, а ось відповідальність – вона залишається на роки..." – підкреслив Михайло Бродський.

Крім того, президент ФБУ закликав до об'єднання всіх причетних до українського баскетболу. "Зараз ми живемо в світі, який змінюється. Мені важко сказати, що буде завтра, всі ми тільки здогадуємося, але очевидно нам доведеться будувати новий формат співпраці, клубної структури, роботи з партнерами і спонсорами. Все це нам диктує зміна світу та економіки. Ми повинні бути готовими до консолідації зусиль і руху в одному напрямку. І це стосується абсолютно всіх учасників баскетбольного руху нашої країни. Але для початку, якщо є людяність, прошу офіційних вибачень від "Дніпра" для всього баскетбольного співтовариства", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розіграш Суперліги Парі-Матч було достроково завершено 12 березня. У той же час "Дніпро" було визнано чемпіоном країни, так як на момент зупинки турніру він лідирував в турнірній таблиці чемпіонату.

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