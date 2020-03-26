Михайло Бродський звернувся до "Дніпра"

Федерація баскетболу України стала першою європейською і другий в світі (після китайської), яка достроково завершила баскетбольні чемпіонати країни через пандемію коронавiрусу.

Сьогодні, через два тижні після ухвалення цього важкого рішення, ми звернулися до президента ФБУ Михайла Бродського щодо його бачення ситуації наразі.

Михайло Бродський ФБУ

"Вчора в Україні продовжили карантин до 24 квітня. Днями перенесли Олімпіаду, під питанням старт наступного сезону. Для мене це абсолютно очікувані рішення, які я прогнозував ще напередодні зупинки чемпіонату України. Безпека учасників змагань та неможливість продовження чемпіонату найближчі місяці стали ключовим у запропонованому мною виконавчому комітету варіанті з припинення чемпіонату України.

Рішення про дострокове припинення чемпіонату було дійсно непростим, але є єдиноправильним. Я його обміркував і виніс на виконком, мене підтримало 15 з 17 його членів… Кому цікаво, був проти Раєвський, утрималася Щипакіна. Думаю, вони були просто недостатньо проінформовані про загрозу.

Упродовж тижня мені пишуть гравці та функціонери, що вдячні тому, що ми не ризикували їхнім здоров’ям та не ставили під загрозу життя тисяч баскетбольних уболівальників.

Хтось там намагався висміяти це рішення, звинуватити мене та 15 членів виконкому у недалекоглядності, економії чи ще якихось там гріхах. Було вилито купу бруду у коментарях на сайтах та у соціальних мережах. Зараз дехто уже вибачається.

Тепер уже нікому не смішно!? На жаль, ні…

Я попередньо проговорив можливий сценарій з представниками усіх клубів Суперліги. Абсолютно усі вони, окрім президента "Дніпра" Валерія Кондратьєва, підтримували дострокове припинення чемпіонату.

Я знаю, що це рішення Кондратьєв нещадно критикував у телефонних розмовах. А усі ці слова вилив на свою сторінку директор клубу - Юрій Продан. Упевнений, що це позиція не Продана – це позиція Кондратьєва. Продан просто рупор думок Кондратьєва. Я вважаю, він опустився до повного дна і зім’яв у своїй "гарячій промові" в одну брудну купу спортивні речі, грубі особисті образи та переповнене гарячкою бажання продовжити чемпіонат.

Чесно, я переживу це лайно, але смердіти на інших членів баскетбольної родини, які ухвалювали це рішення, не дозволю.

Думаю, саме час вибачатись цим людям! І вибачатись не лише за цей конкретний випадок, а за весь бруд, який цинічно виливається на ФБУ з боку представників клубу "Дніпро".

Я чекаю на публічні вибачення!

Коли ситуація в країні стабілізується, ми обов’язково зберемо виконком і повернемося до питання етики у публічних висловлюваннях, думаю, усі отримають по заслугах!

Якщо такі хоробрі, тоді питання, чому повидаляли свої пости з власних же сторінок Fecebook, які потім підхопили інші сайти. Ви перепостили це на сторінку клубу, а потім також боягузливо видалили.

Ну, от поясніть мені хтось, чому видаляти? Що соромно стало? Де ж ваша хоробрість?! Видалити можна дуже швидко, а от відповідальність – вона залишається на роки…

Прошу, до речі, прикріпити скрін цього посту, для історії.

Ну, і загалом, звернення таке неформальне для "Дніпра" у мене назріло. Чотири роки розгойдування повітря з вашого боку дещо втомило. То все смішно, а подекуди підло. Давайте перейдемо до конструктиву. Але, перш за все, хочу вибачень!

Зараз ми живемо у світі, що змінюється. Мені важко сказати, як буде завтра, усі ми лише здогадуємося, але очевидно нам доведеться будувати новий формат співпраці, клубної структури, роботи з партнерами та спонсорами. Все це нам диктує зміна світу та економіки. Ми маємо бути готовими до консолідації зусиль та руху в одному напрямку. І це стосується абсолютно усіх учасників баскетбольного руху нашої країни.

Але, спершу, якщо є людяність, прошу офіційних вибачень від "Дніпра" для усієї баскетбольної спільноти.

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