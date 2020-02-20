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20 лютого • оновлено в 17:30
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/ Баскетбол

Бродський розповів про розвиток баскетбольної інфраструктури

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Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розповів про будівництво баскетбольних залів у країні. За його словами, незважаючи на труднощі, в цій справі вдалося досягти прогресу.

Михайло Бродський

Михайло Бродський

ФБУ

"Ми продавили через попередній уряд субвенції на спільне будівництво залів з місцевими радами. Є відгук – закінчуються будівництва в Рівному, Кам'янському, Хмельницькому. Почали активно в Тернополі. Там є розуміння. Але є мери, які не хочуть цього. Наприклад, у Черкасах. Хоча там і клуб є, і діти, і моя приватна школа, яка виховала Михайлюка, Кобця, Ткаченка. А він (мер Черкас Анатолій Бондаренко - Ред.) не хоче баскетболу і все. У нього інші завдання – він тротуарною плиткою займається. Головна задача в нашому житті – інвестувати в дітей, у спорт. А він інвестує в тротуарну плитку свого заводу", – зазначив Бродський в інтерв'ю "Трибуні".

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Також він підкреслив, що розвиток інфраструктури неможливий без підтримки держави.

"В цілому у нас є зали – шкільні, університетські. Давайте їх задіємо, приведемо до ладу, відремонтуємо, почнемо задіяти за призначенням. Зараз прийшов міністр, як я завжди жартую, фізкультури, Бородянський. Він почув наші вигуки, почув Бубку, він хоче розвивати масовий спорт. Зали – це зали, але потрібна велика кількість небайдужих людей і підтримка держави", – сказав глава ФБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Бродський зізнався, звідки у нього з'явилася любов до баскетболу і порівняв цей вид спорту з футболом.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Володимир Бородянський Анатолій Бондаренко Михайло Бродський
Місце
Україна
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