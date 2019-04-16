МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Битва за фінал: анонс Суперліги Парі-Матч 16 квітня

694Читати матеріал російською

В Южному в поєдинку між місцевим "Хіміком" і "Дніпром" визначиться другий фіналіст Суперліги Парі-Матч.

Обидві команди мають в активі по два домашніх успіхи в серії до трьох перемог і у вівторок, 16 квітня, проведуть вирішальну битву протистояння. Побачити заключну гру півфіналу першості можна буде в ефірі каналу ObozTV і на сайті Федерації баскетболу України.

18:00. Південний, ФСК "Олімп". "Хімік" – "Дніпро", трансляція – ObozTV, сайт Федерації баскетболу України, рахунок в серії до трьох перемог – 2:2.

Новини
OVERTIME: огляд поєдинків півфіналу Суперлігі Парі-матч

Хімік – Дніпро

Хімік – Дніпро

ФБУ

"Дніпро" після двох виїзних поразок був на межі припинення боротьби за "золото", однак завдяки вдалій грі на своєму майданчику повернув рівновагу в протистоянні. "Хіміки" так і не зуміли впоратися з лідерами суперника Мішулою і Тимофеєнком і отримали потужний психологічний удар. Особливо, після того, як з тріском поступилися в першій зустрічі в Дніпрі з різницею в 37 очок.

Зрозуміло, в п'ятому матчі серії багато вирішить не тільки психологічна готовність команд, але й фізичний стан. В цьому плані дніпряни виглядають трохи кращими, адже у Дениса Журавльова є можливість розраховувати на активну ротацію.

У будь-якому випадку на нас чекає цікаве протистояння. У вівторок ми точно дізнаємося, хто буде протистояти "Київ-Баскету" у фіналі сезону. Підопічні Євгена Мурзіна, нагадаємо, виявилися сильнішими за "Запоріжжя" – 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий Олексій Лень блискуче завершив регулярний чемпіонат НБА.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Суперліга
Місце
Україна
Теги
БК ХімікБК Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки