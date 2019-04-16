Битва за фінал: анонс Суперліги Парі-Матч 16 квітня

В Южному в поєдинку між місцевим "Хіміком" і "Дніпром" визначиться другий фіналіст Суперліги Парі-Матч.

Обидві команди мають в активі по два домашніх успіхи в серії до трьох перемог і у вівторок, 16 квітня, проведуть вирішальну битву протистояння. Побачити заключну гру півфіналу першості можна буде в ефірі каналу ObozTV і на сайті Федерації баскетболу України.

18:00. Південний, ФСК "Олімп". "Хімік" – "Дніпро", трансляція – ObozTV, сайт Федерації баскетболу України, рахунок в серії до трьох перемог – 2:2.

Хімік – Дніпро ФБУ

"Дніпро" після двох виїзних поразок був на межі припинення боротьби за "золото", однак завдяки вдалій грі на своєму майданчику повернув рівновагу в протистоянні. "Хіміки" так і не зуміли впоратися з лідерами суперника Мішулою і Тимофеєнком і отримали потужний психологічний удар. Особливо, після того, як з тріском поступилися в першій зустрічі в Дніпрі з різницею в 37 очок.

Зрозуміло, в п'ятому матчі серії багато вирішить не тільки психологічна готовність команд, але й фізичний стан. В цьому плані дніпряни виглядають трохи кращими, адже у Дениса Журавльова є можливість розраховувати на активну ротацію.

У будь-якому випадку на нас чекає цікаве протистояння. У вівторок ми точно дізнаємося, хто буде протистояти "Київ-Баскету" у фіналі сезону. Підопічні Євгена Мурзіна, нагадаємо, виявилися сильнішими за "Запоріжжя" – 3:1.

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