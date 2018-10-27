Битва лідерів: анонс Суперліги Парі-Матч 26 жовтня

Одним з найцікавіших поєдинків цих вихідних стане протистояння двох лідерів турнірної таблиці Суперліги Парі-Матч. В Одесі місцева команда прийме гостей із Запоріжжя.

"Одеса" - "Запоріжжя"

Одеса, СК Одеса

Початок матчу - 16:00

Трансляція - Oboz TV, FBU.ua

На даний момент обидві команди мають найкращу статистику за відсотком перемог в чемпіонаті України в нинішньому сезоні. Господарі виграли 4 з 5 матчів, в той час як гості зазнали лише однієї поразки в 6 поєдинках.

Головним викликом для одеситів буде спроба утримати американське тріо запорожців і Андрія Мироненка, який поряд з легіонерським десантом демонструє лідерську гру на старті сезону. Перевагою команди Олега Юшкіна в той же час повинна стати широка ротація, якої немає в розпорядженні Валерія Плеханова.

ФБУ

У своїх перших матчах тижня Одеса вдома в бойовому поєдинку дотиснула "Миколаїв", в той час як "Запоріжжя" майже без шансів на виїзді обіграв "Хімік", лідируючи в грі з міцним колективом Віталія Степанівської протягом усіх 40 хвилин. Додатковою інтригою в матчі буде зустріч Олексія Щепкіна зі своєю попередньою командою - в сезоні 2017/18 саме цей захисник був лідером запорожців в Суперлізі Парі-Матч.

Одна з головних переможних серій на старті регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч сьогодні завершиться. Транслювати цей інтригуючий матч в прямому ефірі буде Oboz TV, а також трансляція по традиції буде доступна на сайті Федерації баскетболу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" здобув другу поспіль виїзну перемогу в Суперлізі Парі-Матч.