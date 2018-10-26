Бій в Дніпрі: анонс Суперліги Парі-Матч 26 жовтня

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч в п'ятницю, 26 жовтня, відбудеться один, але вкрай інтригуючий поєдинок. У Дніпрі однойменна команда прийме новачка елітного дивізіону "Київ-Баскет".

За традицією вболівальники зможуть побачити трансляцію матчу на сайті Федерації баскетболу України, сторінці організації в соціально мережі Facebook і каналі XSPORT.

19,00. Дніпро, ДС "Шинник", "Дніпро" - "Київ-Баскет", трансляція - сайт ФБУ, Facebook ФБУ, канал XSPORT, купити квитки

"Дніпро" грає восьмий матч за 17 днів, не міг розраховувати на Мішулу та Ревзіна в єврокубковій дуелі і в цілому справляє враження команди, якій потрібен перепочинок. При цьому, дніпрянам не відмовиш ні в самовіддачі, ні в бійцівських якостях, і якщо проти "Аріса" цим матч не виграєш, то в чемпіонаті України - можна спробувати.

"Київ-Баскет" все ще не вражає, що лише продемонстрував матч в Харкові, вирваний на зубах. Окремі легіонерські сплески радують, але в іншому - у Євгена Мурзіна колосальне поле для наведення порядку і оптимізації ігрового малюнка, який поки не дуже-то і видно.

Якби "Дніпро" був трохи свіжіше, він був абсолютно однозначним фаворитом матчу і повинен був виграти його з запасом. Тепер же нас чекає цілком інтригуючий поєдинок, де перевага Києва в габаритах в передній лінії ризикує зробити своє, особливо якщо господарі не кинуть в бій Мішули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Суперлізі Парі-Матч відбулася зміна лідера.