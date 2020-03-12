Представники Китайської баскетбольної асоціації (КБА) закликали американських гравців повернутися в країну і готуватися до відновлення чемпіонату, яке заплановане на початок квітня.
"Усі команди та гравці повинні розпочати підготовку до відновлення КБА з 2 квітня. У той же час, всі клуби повинні дотримуватися встановлених вимог щодо запобігання поширення епідемії. Подробиці про початок чемпіонату будуть відомі пізніше", – цитує слова організації інформагентство ESPN.
Китайська баскетбольна асоціація (КБА)
ESPN
Багато американських баскетболісти, які виїхали з Китаю через спалах коронавірусу, не поспішають повертатися в Піднебесну, не маючи достатніх гарантій того, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Однак КБА заявила, що в разі відмови від повернення у розташування своїх команд гравці можуть отримати довічну дискваліфікацію на участь у лізі, а їхні агенти – втратити ліцензію на кілька років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна баскетбольна асоціація (НБА), навпаки, призупинила сезон через коронавірус.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".