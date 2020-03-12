Представники Китайської баскетбольної асоціації (КБА) закликали американських гравців повернутися в країну і готуватися до відновлення чемпіонату, яке заплановане на початок квітня.

"Усі команди та гравці повинні розпочати підготовку до відновлення КБА з 2 квітня. У той же час, всі клуби повинні дотримуватися встановлених вимог щодо запобігання поширення епідемії. Подробиці про початок чемпіонату будуть відомі пізніше", – цитує слова організації інформагентство ESPN.

Китайська баскетбольна асоціація (КБА) ESPN

Багато американських баскетболісти, які виїхали з Китаю через спалах коронавірусу, не поспішають повертатися в Піднебесну, не маючи достатніх гарантій того, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Однак КБА заявила, що в разі відмови від повернення у розташування своїх команд гравці можуть отримати довічну дискваліфікацію на участь у лізі, а їхні агенти – втратити ліцензію на кілька років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна баскетбольна асоціація (НБА), навпаки, призупинила сезон через коронавірус.

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