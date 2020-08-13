Гравець збірної Білорусі: жахаюся від дій правоохоронних органів

Баскетболіст національної збірної Білорусі Артем Параховський закликав владу своєї країни зупинити насильство.

За словами 32-річного спортсмена, який в 2011-2012 роках виступав в київському "Будівельнику", його шокують кадри насильства ОМОНу над мирними жителями.

"Останні кілька днів я спостерігаю за тим, що відбувається в рідній мені країні і жахаюся від дій правоохоронних органів. Мені боляче на душі, і серце розривається. Не цьому вас вчили (бити свій народ кийками). Зупиніться, будь ласка!" – написав Параховський в Instagram, приклавши картинку "Belarusians Lives Matter" – "Життя білорусів важливі".

Баскетболіст залишив послання в Instagram Instagram Артема Параховського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до цього руху приєдналася чотириразова чемпіонка Олімпійських ігор з біатлону Дарина Домрачева і перша ракета Білорусі Аріна Соболенко.