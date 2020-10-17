Це були колишній киянин Едді Готліб і Моріс Подолофф, ща народився в Єлисаветграді (нині Кропивницький).

В інтерв'ю американському Таймс Подолофф розповідав, що він народився в єврейській родині в невеликому українському містечку, в 1891 р з батьками виїхав до США (де колись змінить прізвище Подолов на більш звичну американському вуха Подолофф), здобув юридичну освіту і цілком процвітав, працюючи разом з батьком і братами в компанії "А.Подолов і сини. Нерухомість та Страхування". На початку 20-х років вони володіли вже 22 об'єктами нерухомості.

Але несподівано в його житті з'явився спорт. Волею випадку в 1926 р батько Моріса зважився вкласти гроші в напівзруйновану хокейну арену в Нью-Хейвені. Потім їх компанія відновила її, почала організовувати там різні виставки, концерти, шоу, але і звичайно спортивні заходи. Брат Моріса Натан почав тренувати місцеву хокейну команду, а Моріс проявив себе як прекрасний організатор і функціонер, успішно заповнюючи глядачами 4000-тисячну арену.

Через пару років Подолоффа вже очолював АХЛ - Американську хокейну лігу, після чого в 1946 р до нього з аналогічною пропозицією прийшли і баскетболісти. Моріс не приховував, що до призначення на пост бачив баскетбол лише раз у своєму житті. Але все одно погодився. Зрештою, йому ж не в баскетбол грати, а робити бізнес. У це зараз неможливо повірити, але виходець з України очолював одночасно дві найбільші спортивні ліги в США - АХЛ і БАА (Баскетбольну асоціацію Америки). Подібних випадків більше немає в історії професійного спорту в цій країні.

Саме Подолоффа вирішив об'єднати всі найсильніші команди в Національну баскетбольну асоціацію, намагаючись монетизувати спортивне шоу на просторих і комфортних аренах. І в 1949 р домовився про злиття БАА і Національної баскетбольної ліги в відому сьогодні всім НБА. За 17 років президентства Подолоффа розширив НБА до 17 команд, розбивши їх на три дивізіони.

Деякі рішення першого президента (тоді посада називалася саме так) не тільки залишилися в грі до сьогоднішнього дня, але і зробили баскетбол одним з найпопулярніших видів спорту в світі. Наприклад, саме за часів його роботи в 1947 р з'явився університетський драфт. Швидкість гри було вирішено підняти обмеженням часу на володіння. Крім того, при Подолоффа в 1954 р на атаку стали відводити 24 секунди, і матчі стали СуперДинамічний. Такі радикальні і далекоглядні рішення допомогли лізі не тільки утримати уболівальників на трибунах, а й зацікавити телебачення. Саме Моріс Подолоффа підписав перший для НБА телевізійний контракт в 1954 р

Ще одним важливим рішенням президента став Матч всіх зірок НБА. Ідея була запозичена у бейсболістів, а гравцям платили гроші і давали телевізори за те, що вони приїжджали на шоу. Журналісти вибирали тих, хто потрапить в підсумковий склад, і ця ідея дуже сподобалася шанувальникам баскетболу. У США вшановують пам'ять про першого президента НБА. Одна з головних нагород ліги - приз найціннішому гравцеві регулярного чемпіонату (MVP) - носить ім'я Моріса Подолоффа.

За схожим сценарієм розвивалася доля ще одного іммігранта з України. Едвард Готтліб народився в 1898 р в Києві і теж в ранньому дитинстві переїхав з сім'єю в США, де і почав займатися баскетболом. Вражаючою ігрової кар'єри не вийшло, але зате Едді Готтліб довгий час керував командами з Філадельфії, з однією з яких навіть переміг у БАА - лізі, яка стала попередницею НБА. Готтліб, що займається букмекерських бізнесом, одним з перших оцінив величезний потенціал афроамериканців, яких практично не було в баскетболі. Він змінив ставлення до активної інтеграції темношкірих атлетів в баскетбол і будучи власником "Філадельфії Ворріорс" сколотив саму темношкіру баскетбольну команду в штатах, заманюючи тим самим молодого Уїлта Чемберлена.

Виходець з Києва продав команду за неймовірні для того часу 850 тис. $, Але зберіг пост генерального менеджера і після переїзду в Сан-Франциско. У сезоні-1955/1956 команда завоювала перший зі своїх п'яти чемпіонських титулів НБА. Готтліб віддав баскетбольної діяльності 63 роки (1916-1979). Його роль у формуванні успішної НБА величезна. Прізвище Готтлиба увічнена не тільки в Залі слави баскетболу. Щорічний приз найкращому новачку НБА носить його ім'я.

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