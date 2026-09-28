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"Як це некрасиво": чемпіонку ОІ з РФ вивели з себе через Україну

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 15,2 т.
"Як це некрасиво": чемпіонку ОІ з РФ вивели з себе через Україну
Бестем'янова розкритикувала ISU

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Наталія Бестем'янова звинуватила Україну у спробах усунути "сильних російських фігуристів". Представниця країни-агресора назвала неприйнятним звернення нашої федерації до Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) з вимогою позбавити вісьмох спортсменів з РФ "нейтрального статусу".

Про це Бестем’янова заявила в інтерв’ю пропагандистському телеканалу Russia Today, який ховається за абревіатурою RT. Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіна, не згадавши причин звернення Української федерації фігурного катання (УФФК) до ISU, зазначила, що "все це сумно".

''Як це некрасиво'': чемпіонку ОІ з РФ вивели з себе через Україну

Російські фігуристи на Олімпіаді-2022.

''Як це некрасиво'': чемпіонку ОІ з РФ вивели з себе через Україну

Українські вболівальники нагадали світові про сутність РФ.

Джерело: УАФ

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"Все це схоже на анонімку. Думаю, що українська сторона просто намагається усунути сильних російських фігуристів, прикриваючись політичною ширмою. А ISU йде на поводу. Сумно все це. Начебто така серйозна організація. З великим розголосом подавала інформацію про повернення наших спортсменів… А насправді права рука не знає, що робить ліва. І коли спочатку надають нейтральний статус, а потім його позбавляють… Якось це непривабливо й несолідно. Це дискримінація в чистому вигляді", – сказала Бестем’янова.

Раніше ISU відкликав надання так званого нейтрального статусу фігуристу Марку Кондратюку, якого зняли з етапу Гран-прі.

''Як це некрасиво'': чемпіонку ОІ з РФ вивели з себе через Україну

Наталія Бестем'янова.

Джерело: ТАСС

''Як це некрасиво'': чемпіонку ОІ з РФ вивели з себе через Україну

Марк Кондратюк

Як повідомляв OBOZ.UA, норвезький спортивний експерт Ян Петтер Сальтведт заявив, що рішення ISU надати російській фігуристці Камілі Валієвій нейтральний статус є знущанням над спортом.

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