Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українця

Український суперчемпіон важкої ваги Олександр Усик (25-0, 16 КО) тріумфально повернувся на професійний ринг. 39-річний уродженець Сімферополя в ніч проти неділі, 24 травня, провів поєдинок проти зірки кікбоксингу з Нідерландів Ріко Верховена (1-1, 1 КО), якого нокаутував у 11-му раунді.

Напередодні протистояння українець зазначав, що не збирається йти зі спорту, а проведе ще щонайменше два поєдинки. "Я не закінчу кар'єру після бою з Ріко. У мене буде ще два, можливо, три бої. У мене є секретний план. Я хочу побудувати бізнес", – сказав Усик.

Усик вийшов в образі гладіатора

Олександр Усик і Агіт Кабайєл.

Відразу після перемоги над Верховеном у ринг піднявся німецький тимчасовий чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО). Він викликав українця на поєдинок, на що той заявив про готовність побитися з будь-яким із претендентів. WBC вже санкціював протистояння.

Глава Генерального управління з розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх, який на сьогодні є головним організатором боксерських шоу, оголосив, що наступний бій Усика відбудеться в Стамбулі 2027 року. Враховуючи, що Олександр останнім часом з'являється на ринг раз на 10 місяців, можна припустити, що українця глядачі побачать у лютому-березні.

Однак усе змінилося після рішення нашого боксера звільнити всі пояси, про що він оголосив 26 червня. Більше того, українець наголосив, що робить це напередодні свого останнього поєдинку в кар’єрі. Зараз виглядає так, що Усик має намір провести бій з Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО).

Вайлдер побив Чісору.

Статистика бою Усика і Верховена. Джерело: Compubox

З американцем Олександр вів активні переговори в минулому році, проте вони затягнулися і Вайлдер у підсумку вирішив битися з Дереком Чісорою (36-14, 23 КО).

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик переміг Ріко Верховена і захистив чемпіонський пояс WBC. Поєдинок у єгипетській Гізі завершився технічним нокаутом в 11-му раунді. Пізніше були опубліковані суддівські записки і статистика ударів боксерів.

Тількиперевірена інформація у нас в Telegram-каналі OBOZ.UA і Viber. Не ведіться на фейки