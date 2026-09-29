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Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 46,4 т.
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою
Джошуа повинен побитися з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) переможно повернувся на ринг, відновивши кар'єру після двох поразок від Олександра Усика (24-0, 15 КО). Британець спочатку розгромно переміг росіянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 КО), вигравши всі 12 раундів на записках двох суддів, а потім змусив здатися поляка Маріуша Ваха (39-14, 20 КО).

Тепер Циганський король, як називають Ф'юрі, викликав на бій свого співвітчизника Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО). Одне з найепічніших протистоянь світового боксу планують організувати до кінця нинішнього року, про що оголосив головний на сьогодні організатор вечорів боксу Туркі Аль-ашших.

Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою

Порівняльна характеристика Ф'юрі та Джошуа.

Джерело: згенеровано штучним інтелектом

Штучний інтелект Grok соціальної мережі Х, раніше відомої як Twitter, прогнозує перемогу Ф'юрі за очками. Нейромережа відзначає перевагу Тайсона в майстерності та фізичних даних.

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Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою

Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою

Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою

Ф'юрі готує бій із Джошуа.

Джерело: instagram.com/boxing.media

""Ф'юрі переможе, найімовірніше за очками. Шанси на нокаут від когось із них невисокі, бо обидва досвідчені та вміють виживати. Ф'юрі майстер дистанції, руху, клінчу і психологічного тиску. Він змушує суперників виглядати незграбно, навіть якщо вони потужніші. Він вже проходив топових супертяжів. Джошуа має проблеми з рухливими боксерами. Ф'юрі контролюватиме дистанцію перші 4-5 раундів, набиратиме очки. Джошуа намагатиметься скоротити дистанцію і "вбити" одним ударом. У другій половині Ф'юрі втомиться менше завдяки кращій техніці та витривалості, і візьме бій за очками", – резюмує ШІ.

Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою

Олександр Усик, Олександр Хижняк та Ентоні Джошуа.

Джерело: Luckypunchnet

Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою

Ентоні Джошуа

Джерело: instagram.com/anthonyjoshua

Зазначимо, що Джошуа відзначився епатажною витівкою після того, як Ф'юрі викликав його на поєдинок, перемігши Махмудова.

Як повідомляв OBOZ.UA, на камеру потрапила дивна поведінка Ентоні Джошуа під час бою Тайсона Ф'юрі та Арсланбека Махмудова.

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