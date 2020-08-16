З'явився ще у 2012 році і не в Ухані: вчені з'ясували походження коронавірусу

Коронавірус Covid-19 міг виникнути в китайській шахті в 2012 році, а не в Ухані.

Таку думку висловили вірусолог Джонатан Латам і молекулярний біолог Еллісон Вілсон, прочитавши дисертацію лікаря Лі Сюй, який лікував шахтарів за 1000 миль від вологого ринку в Ухані, повідомляє The Sun.

Шість гірників захворіли вірусом, схожим на пневмонію, на шахті Модзян у провінції Юньнань на південному заході Китаю вісім років тому. Шахтарі витратили два тижні на видалення фекалій кажанів, у результаті чого троє з них померли від вірусу. Серед симптомів пацієнтів лікар називав високу температуру, сухий кашель, болі в кінцівках і, в деяких випадках, головні болі.

Вчені сказали, що докази, наведені в дисертації, змусили їх "переглянути все", що, на їхню думку, вони знали про пандемію. Вони прийшли до думки, що вірус, який убив більше 760 000 осіб по всьому світу, розвинувся всередині шахтарів і був адаптований для людей.

Лікар Лі Сюй взяв зразки тканин інфікованих шахтарів у лабораторію Уханя, звідки, на думку багатьох, стався витік вірусу.

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