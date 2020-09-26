На місце катастрофи Ан-26 приїхали рідні екіпажу. Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
8,9 т.

  • Під Чугуєвим встановили намети для людей, які прибули туди

  • Зону лиха очепили, її оточила поліція

  • Також ліквідацією наслідків катастрофи займаються військові

Місце падіння Ан-26 на Харківщині

В мережі оприлюднили фото родини одного з курсантів, який був на борту Ан-26, що розбився у Чугуєві Харківської області.

Світлина з'явилася на Telegram-каналі видання "Факти". На ній спиною сидять молоді жінка та чоловік та пара старшого віку. Крім того, на фото видно, що їх підтримує представниця рятувальників або поліції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На фото – рідні загиблих під Чугуєвим курсантів. На місці трагедії з ними працюють психологи", – зазначили журналісти.

Родичі курсанта, який був у Ан-26.

А на Telegram-каналі "Труха Харків" повідомили, що на місці трагедії для сімей загиблих і постраждалих встановили намети. Крім того, туди прибуло багато військових, навколо літака оточення.

На місці трагедії встановили намети для сімей екіпажу Ан-26.
Рідні загиблих в Чугуєві не можуть повірити в те, що трапилося.
У Чугуїв прибуло безліч військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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