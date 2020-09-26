На місце катастрофи Ан-26 приїхали рідні екіпажу. Фото
Під Чугуєвим встановили намети для людей, які прибули туди
Зону лиха очепили, її оточила поліція
Також ліквідацією наслідків катастрофи займаються військові
В мережі оприлюднили фото родини одного з курсантів, який був на борту Ан-26, що розбився у Чугуєві Харківської області.
Світлина з'явилася на Telegram-каналі видання "Факти". На ній спиною сидять молоді жінка та чоловік та пара старшого віку. Крім того, на фото видно, що їх підтримує представниця рятувальників або поліції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"На фото – рідні загиблих під Чугуєвим курсантів. На місці трагедії з ними працюють психологи", – зазначили журналісти.
А на Telegram-каналі "Труха Харків" повідомили, що на місці трагедії для сімей загиблих і постраждалих встановили намети. Крім того, туди прибуло багато військових, навколо літака оточення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася приблизно о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте в ДСНС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили в останній момент.
У мережі оприлюднили список з іменами екіпажу літака ЗСУ Ан-26 і курсантів, які були на борту.
Також з'явилися фото курсантів та офіцерів, які летіли в літаку, що зазнав катастрофи.