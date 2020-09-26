На місце катастрофи Ан-26 приїхали рідні екіпажу. Фото

В мережі оприлюднили фото родини одного з курсантів, який був на борту Ан-26, що розбився у Чугуєві Харківської області.

Світлина з'явилася на Telegram-каналі видання "Факти". На ній спиною сидять молоді жінка та чоловік та пара старшого віку. Крім того, на фото видно, що їх підтримує представниця рятувальників або поліції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На фото – рідні загиблих під Чугуєвим курсантів. На місці трагедії з ними працюють психологи", – зазначили журналісти.

А на Telegram-каналі "Труха Харків" повідомили, що на місці трагедії для сімей загиблих і постраждалих встановили намети. Крім того, туди прибуло багато військових, навколо літака оточення.

Як повідомляв OBOZREVATEL: