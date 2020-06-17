Коронавірус встановив новий антирекорд за добу в Україні: статистика МОЗ на 17 червня

Станом на ранок середи, 17 червня, в Україні офіційно підтверджено 33 234 випадки коронавірусної інфекції. З них 758 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

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Від COVID-19 в країні померли вже 943 особи, а 14 943 пацієнти повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В Україні також встановили антирекорд за кількістю померлих від коронавірусної інфекції за добу – померла ще 31 особа.

Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській області – 155 нових інфікованих, Закарпатській області – 82 і Чернівецькій області – 69.

Раніше OBOZREVATEL писав, що кількість заражених коронавірусом у світі різко зросла. За останню добу захворіли понад 142,5 тисяч осіб.