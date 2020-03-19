Якщо стало погано: з'явилася інструкція для людей з підозрою на коронавірус

Симптомами коронавірусу COVID-19 є висока температура, слабкість і сухий кашель.

Сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі ObozTV розповіла, що повинні робити люди, які відчули подібне нездужання.

За словами лікарки, якщо у людини висока температура до 38 градусів, яка дуже погано збивається такими засобами як ібупрофен і парацетамол, якщо слабкість не дозволяє встати з ліжка, присутній сухий кашель без вологого компонента, необхідно зателефонувати сімейному лікарю і повідомити про ці симптоми.

"Якщо ви не маєте сімейного лікаря, ви телефонуєте на гарячу лінію Національної служби здоров'я 16-77, де вам будуть надані рекомендації, як вчинити в цьому випадку", - уточнила вона.

Олещенко пояснила, що сімейний лікар повинен за допомогою спеціального опитувальника встановити всі дані про пацієнта - симптоми, контакти з людьми, потенційно хворими на коронавірус, поїздки за кордон.

"Викликається карета швидкої допомоги. Ви будете транспортовані в інфекційне відділення лікарні, де перебувають тести на коронавірус. Але протестують вас не тільки на нього, а й на грип. Тому що такі симптоми як лихоманка, сухий кашель і виражена загальна слабкість схожі на грип", - розповіла лікарка.

"Якщо вам буде діагностована коронавірусна інфекція, вас госпіталізують... Треба розуміти, що ви не можете просто так прийти в ті інфекційні відділення, де є тести, і сказати - зробіть мені тест", - зазначила вона.

rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 15 випадків захворювання COVID-19, два з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб з підозрою на коронавірус.

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