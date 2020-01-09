Звинуватила ЗСУ в убивстві дітей Донбасу: скандальна чиновниця з Буковини потрапила в "Миротворець"

Скандальну чиновницю Яніну Сметанюк із Чернівецької області внесли до бази сайту "Миротворець". Це трапилося після її звинувачення на адресу воїна ООС у "вбивстві дітей Донбасу".

Характерно, що Сметанюк потрапила в список спільників окупантів після появи публікації про скандал із нею на OBOZREVATEL. Посилання на матеріал як доказ її проросійської позиції опублікували на сайті "Миротворця".

Яніна Сметанюк

В її досьє зазначено, що сепаратистка внесена в базу за "наругу над воїном, який виконував бойове завдання із захисту України від російського агресора, пропаганду, спрямовану на дискредитацію Збройних сил України і заперечення російської агресії".

Сторінка з досьє на Сметанюк на "Миротворці" Скриншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сайт "Миротворець" заявив, що внесе пропагандистів російського телеканалу "Звезда" у свою базу після їхнього незаконного візиту до Києва. За словами активістів проєкту, приїзд рупорів Кремля до української столиці був частиною інформаційної спецоперації агресора.

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