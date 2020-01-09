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9 січня • оновлено в 13:19
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/ Суспільство

Звинуватила ЗСУ в убивстві дітей Донбасу: скандальна чиновниця з Буковини потрапила в "Миротворець"

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Скандальну чиновницю Яніну Сметанюк із Чернівецької області внесли до бази сайту "Миротворець". Це трапилося після її звинувачення на адресу воїна ООС у "вбивстві дітей Донбасу".

Характерно, що Сметанюк потрапила в список спільників окупантів після появи публікації про скандал із нею на OBOZREVATEL. Посилання на матеріал як доказ її проросійської позиції опублікували на сайті "Миротворця".

Яніна Сметанюк

Яніна Сметанюк

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В її досьє зазначено, що сепаратистка внесена в базу за "наругу над воїном, який виконував бойове завдання із захисту України від російського агресора, пропаганду, спрямовану на дискредитацію Збройних сил України і заперечення російської агресії".

Сторінка з досьє на Сметанюк на "Миротворці"

Сторінка з досьє на Сметанюк на "Миротворці"

Скриншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сайт "Миротворець" заявив, що внесе пропагандистів російського телеканалу "Звезда" у свою базу після їхнього незаконного візиту до Києва. За словами активістів проєкту, приїзд рупорів Кремля до української столиці був частиною інформаційної спецоперації агресора.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Чернівці
Тег
сайт Миротворець
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Гнать всех затаившихся сепаров со всех государственных и не гос.учреждений!У них одна дорога-на россию!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Смелая женщина Янина. Храни тебя Господь.
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
А свобода слова как же? Аууу, страна победившей демократии!
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Ирис Ирис, У вас Борис Немцов тоже боролся за свободу слова..
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