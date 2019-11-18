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18 листопада • оновлено в 15:46
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Звільнений з російського полону моряк одружився. Фото

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Звільнений з російського полону моряк Володимир Варімез одружився. Він розписався зі своєю дівчиною Інною Москалець у себе на батьківщині в Болграді Одеської області.

Весільні фото дружина Варімеза опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Володимир Варімез з дружиною

Володимир Варімез з дружиною

Інна Москалець / Facebook

Володимир Варімез з дружиною

Володимир Варімез з дружиною

Інна Москалець / Facebook

Володимир Варімез з дружиною

Володимир Варімез з дружиною

Інна Москалець / Facebook

Володимир Варімез з дружиною

Володимир Варімез з дружиною

Інна Москалець / Facebook

Під час захоплення українських кораблів у Керченській протоці Володимир Варімез знаходився на буксирі "Яни Капу". Там він був зв'язківцем. До окупації Криму моряк служив в Севастополі на катері "Сміла", екіпажу якого вдалося вивести його в Одесу.

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Зараз Варімез продовжує службу у Військово-морських силах України та вчиться в Одеському військово-морському інституті. Його дружина Інна – курсант Київського військового коледжу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Процедура передачі суден пройшла в нейтральних водах 18 листопада в 12:00 за київським часом.

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Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси моряки весілля
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