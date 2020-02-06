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7 лютого • оновлено в 09:34
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"Звичайна тримасна!" Брагар вперше прокоментував "собачий" скандал

4.4т
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Народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар заявив, що після скандалу навколо його поради щодо продажу собаки щоб розплатиться за комуналку, під такою пильною увагою ЗМІ йому живеться цілком нормально.

Однак він все ж зробив для себе і певні висновки. Відео з першим інтерв'ю політика після інциденту, який прославив його, опублікував YouTube-канал PavlovskyNews (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Треба відповідальніше ставитися до питань виділення субсидій, ретельніше перевіряти кожен випадок і знаходити певні висновки", – трохи затинаючись, сказав Брагар.

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Євген Брагар прокоментував "собачий" скандал

Євген Брагар прокоментував "собачий" скандал

Водночас нардеп не уточнив, що саме йому говорили керівники партії в особистій розмові після скандалу.

"Кожен має свою позицію і висловив її мені. Якщо хочете дізнатися – запитайте їх особисто", – додав Брагар.

Він також запевнив, що незабаром сам поїде в село на Кіровоградщину й зустрінеться з пенсіонеркою Любов'ю Колючою, якій і порадив продати пса.

Крім цього, нардеп розповів дещо і про своїх домашніх улюбленців. Зокрема зізнався, що у нього є кішка – "не породиста, звичайна тримасна". А її фото порадив подивитися у його соцмережах.

За словами авторів відео, спілкуватися з Брагарем їм намагався зашкодити член комітету з питань свободи слова Микола Козлов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Теми
Скандали з депутатами Верховної Ради Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Євген Брагар
Місце
Україна
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
так у амебы одноклеточной и будет все нормально ---оно же одноклеточное
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
но лучше как при тоталитаризме,при пенсии 120-132р,за двушку 8-10руб,в Киеве в 1985м.Дарница,Соцгород.
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
"незабаром сам поїде в село на Кіровоградщину". "На собачку говоряШую пришла пАсмАтреть"
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