"Зустрічайте!" У Зеленського підтвердили обмін полоненими з Росією

Працівники Офісу президента України Володимира Зеленського Кирило Тимошенко і Андрій Єрмак виклали фото з російського аеропорту Внуково з підписом "Зустрічайте".

Таким чином в ОП вперше підтвердили той факт, що в суботу, 7 вересня, відбудеться обмін полоненими між Україною і Росією.

Раніше кореспондент OBOZREVATEL повідомив про прибуття в аеропорт "Бориспіль" глави СБУ Івана Баканова і прес-служби президента Володимира Зеленського. Очікують приїзду і глави держави.

Що відомо про обмін полоненими на даний момент:

Йдеться про українських політв'язнів (Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух) і захоплених під час загострення в Керченській затоці моряків.

Серед тих, кого вимагає звільнити Кремль, найбільш значимою фігурою є один з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17" Володимир Цемах.

Російська сторона офіційно підтвердила, що переговори підходять до фіналу.

ЗМІ вже кілька разів розганяли фейкові повідомлення про можливу дату обміну, проте ніякої офіційної інформації досі немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що обмін полоненими відбудеться 7 вересня.

Раніше повідомлялося, що російський літак з імовірно українськими полоненими вже знаходиться в Україні. За попередньою інформацією, о 10:20 він здійснив посадку в Києві, в аеропорту "Бориспіль".

У суботу, 7 вересня, президент Росії Володимир Путін помилував 11 громадян України. Серед них політв'язень режисер Олег Сенцов.

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