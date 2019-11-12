Зустріч Зеленського та Путіна на новому майданчику: в мережі розгорілася гостра суперечка

У мережі неоднозначно сприйняли пропозицію першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва провести зустріч президента Росії Володимира Путіна з главою України Володимиром Зеленським.

У соцмережах писали, чому Назарбаєв втручається у зовнішню політику, якщо він вже не є главою Казахстану. При цьому прихильники даної зустрічі відзначали, що для Путіна це невеликий формат зустрічі.

"Два старих педофіла знайшли нову жертву", "Слон в посудній лавці, – інакше послугу Назарбаєва назвати не можу. Навіщо Путіну посередник", "Чи не занадто дотримана "субординація"," Мерзенний упир", – йдеться в коментарях.

При цьому противники пропозиції Назарбаєва відзначали, що Путін відмовився від запропонованої зустрічі, адже раніше він заявляв, що готується до нормандського саміту.

"Путін злякається", "Путіна так просто не проведеш", "Графік у нього, подумаєш ще батальйон російських поляже", "Тепер все ясно хто за війну, старий маразматик", – обурювалися в мережі.

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Скріншот

Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Росії Володимира Путіна пройде на саміті лідерів країн в "нормандському форматі", який відбудеться через декілька тижнів.

Також посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зазначив, що зустріч Зеленського і Путіна відбудеться в "нормандському форматі" в кінці листопада.

Раніше Зеленський заявив, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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