Как многие, обожаю волшебные рождественские открытки с уютным деревянным домиком под заснеженными еловыми лапами. Сразу тумблером включается воображение – и ты слышишь, как хрустит снег под ногами, видишь серпик гоголевского месяца в россыпях ярких звезд на темном бархате неба, какого не увидишь при свете городских фонарей, вдыхаешь вкусный запах дыма. Сметаешь снег на крыльце, входишь в гостиную, где горит камин, и таинственно мерцает огнями елка. Тебе протягивают чашку духмяного карпатского чая. Ты греешь об нее руки, а душу – о тихий перебор гитарных струн. И становится спокойно, светло и немного грустно. Как и должно быть в Свят вечір…

Мечталось о таком давно, но как-то по разным причинам не складывалось. А сбылось неожиданно в свеженьком, только наступившем, году. Фирма, в которой работает муж, решила побаловать сотрудников не угарным корпоративом, а коротким отдыхом на буковинском хуторе вблизи небольшого горнолыжного курорта. И что удивительно – не только сотрудников, но и их семьи. Конечно, решились мы не сразу.

Во-первых, где мы – и где горные лыжи? Без устойчивых навыков, после травм и операций последних лет, естественно, скоростные спуски исключены. Во- вторых, частые проводы друзей в 2014-15 годах на забитые до отказа, пропахшие тревогой и отчаянием, луганские автобусы, незабываемая единственная поездка по этому маршруту, сформировали устойчивый отрицательный рефлекс на любые дальние автобусные выезды. И, в третьих, не хотелось быть древней окаменелостью среди молодняка.

Новини Украина на пороге нового судьбоносного этапа

Но ведь судьба дает шанс не для того, чтоб мы трусили, а потом жалели? Решились – и правильно сделали. Было все, о чем мечталось – и огромные заснеженные ели вокруг, и украшенный новогодний домик, и колядки за столом з 12-ю стравами, и хоровод снежинок за окном, и камин, и звон гитарных струн. А главное – люди и их отношение друг к другу.

Разновозрастная компания около 40 человек, набор детей от дошкольнят до старшеклассников и студентов (причем, пара семей была без мам – папы-герои с детьми), разные интересы, разные ситуации (и экстрим тоже) – и ни одного намека на конфликт, детское нытье, хмурое затыкание в смартфон. Дети интересны родителям не только для того, чтобы одеть, обуть, накормить, накупить модных гаджетов, занудить нотациями – и не вникать, кто у тебя растет, какой он.

И родители - любимы, авторитетны, уважаемы, с ними классно и спокойно. Гармоничные негромкие дружеские отношения. И это не утопия, а объективная реальность, и не в отдельно взятой семье, а у всех, кто жил в этой зимней сказке. За эти несколько дней как-то сам по себе сложился симбиоз атмосферы взаимовыручки и личной свободы, которая, в то же время, не мешает быть свободным другому. В большой гостиной (мы жили в разных домиках, но по вечерам собирались сначала за праздничным столом в большом доме, а потом, кто хотел, поднимался в гостиную) масса "кружков по интересам" перетекала из одной компании в другую. И молодые, что удивительно, не шастали поодиночке по ФБ и инстаграммам, а вместе играли в самые разные игры (но "Мафия" била рекорды популярности, хотя и покер с бриджем никому не мешали).

Кто-то пел под гитару, кто-то поднимал тост (не без этого, но в меру и патриотично – виски, кальвадос и абрикотин украинского производства с гарантией от головной боли), кто-то наблюдал, как играют (это само по себе спектакль), кто-то тихо беседовал. А кому-то после дневных горок спокойней было полежать в своем домике у камина под телевизор или поплавать в бассейне – ради бога, никакой обязаловки.

Как по мне, только из-за этого стоило поехать. Я боюсь сейчас незнакомых компаний – зраднюков и сепаров хватает везде, но когда на тихо сказанное "Слава Украине" из всех углов гостиной дружно ответили "Героям слава", как-то отлегло. И тех, благодаря кому основная часть страны может спокойно и мирно жить, мы неоднократно вспоминали – за эти годы у всех нормальных людей есть свои истории, связанные с войной.

Мои опасения насчет того, что мы будем странно выглядеть на фоне лихих лыжников (надо сказать, такие в компании действительно были, со своими лыжами, снаряжением), быстро рассеялись. Тем более, что выяснилось – не одна я лучше посмотрю, как лихо летят с горы смелые и умелые, чем буду неловкой колодой мешаться у них под ногами. Далеко не все оказались заядлыми лыжниками и сноубордистами. Начинать, наверно, надо с детства – смотришь, как трехлетних тренируют, а потом видишь, как красиво выписывает зигзаги на склоне подросток, и понимаешь, что для него – это так же естественно, как дышать.

Удовольствие от спуска, впрочем, можно получить и сидя на "плюшке". А можно прокатиться на снегоходе или посибаритствовать, закутавшись в теплый лежник, на санях с нарядной лошадкой. Такие, как я, тоже получили свой бонус – народ на гору, мы – в бассейн. Кстати, приятно, что все вентиляторы и приточно-вытяжные установки в туристическом комплексе – нашего завода. Еще давно мечтала попасть в чан (конечно, не так, как злой царь в "Коньке-Горбунке") – оказалось, действительно классная штука.

Особенно, когда на улице небольшой морозец, летит снег, а у веселой компании в купальниках – практически знойное лето, и холод не гнобит, а только бодрит. И забываешь про суставы и радикулиты.

А еще к нам приходили колядовать местные (долго и обстоятельно, в ярких костюмах), и в кафе приготовили правильный стол з 12- стравами. Атмосфера и на хуторе, и в селе – просто нереальная, как будто мы приехали в гости к родне (в Крыму такое тоже встречалось, но значительно реже, а здесь – на каждом шагу). Очень люблю, когда люди умеют красиво работать. От шикарного комплекса до самой старенькой низенькой хатки обязательно, в меру сил, будет украшено, чисто, с новогодними огоньками и елкой во дворе. А какое любовное отношение к дереву – мы часто деревянную облицовку принимали за кафельную плитку. Сколько мастерства в резьбе по дереву, в мебели, в обычных дверях, рамах для зеркал, перилах!

Но среди сплошного позитива был у нас в самом начале и экстрим, к счастью, благополучно завершившийся. Ехали мы на двухэтажном автобусе – просторно, конечно, и это плюс. Но неустойчив он на зимней дороге и не под всеми ветками может проскочить – и это большой минус. Особенно в непростой незнакомой местности с бездушным навигатором в роли штурмана. Дорогу-то он покажет, но крутизну, тоннели из деревьев - вряд ли.

Мы выехали из Киева о-очень ранним утром с надеждой добраться к обеду, но весь день шел мелкий снег с дождем при почти нулевой температуре, и быстро ехать было опасно, тем более, что классная житомирская трасса закончилась очень быстро, а Ровненская и Тернопольская области дорогами, увы, пока не радуют, хотя хорошие участки уже есть. К 6 вечера, когда до цели осталось каких-то 28 км, на развилке лесных дорог крутой спуск повел наш автобус опасно и непредсказуемо. Осторожный водитель высадил всех, чтобы развернуться, - в фигурном катании на льду наш автобус несомненно взял бы призовое место, но мы были не на чемпионате, а в темном зимнем лесу с детьми, вещами и т.д.

Попытки стронуться с места были неудачными – местные мужички на лошадке, ехавшие за дровами, сказали, что по такой погоде на узкой дороге с крутыми спусками нашему пижонскому двухэтажному "горожанину" делать нечего. К тому же начиналась метель. Не буду долго интриговать – не было ни паники, ни истерик. Вызвали МЧС, начали разводить костер. Мелких быстро забрал коллега, который добирался на своем авто, доехал к 4 вечера и примчался по первому звонку. Сразу стало спокойней, тем более, что МЧС-ники прибыли через полчаса, посмотрели, обсудили, что будут делать и куда смогут переместить автобус без людей.

Вызвали "Спринтеры", которые забрали взрослых с вещами и поехали в объезд по дороге, где высокий автобус не пройдет. Недалеко оказались села. В окнах бусиков крутились уже настоящие снежные вихри, размывая и приукрашая разноцветную иллюминацию, сверкающую почти в каждом дворе. И счастье, в конце концов, оказаться на праздничном теплом хуторе, в доме, где нас давно ждал накрытый стол и накормленные веселые дети, наверно, будет вспоминаться, как неотъемлемая часть этого зимнего спектакля.

Два дня мел снег, превращая все вокруг в волшебное белое царство. А в Рождество, как по команде, разбежались тучи, на небо высыпало несметное количество звезд, среди которых нежился тоненький серпик месяца. И ударил мороз. Утром мы увидели розовые на восходе вершины гор, переливающиеся в лучах солнца чистые-чистые снега, кружево деревьев. И, по-моему, многим жалко было уезжать.

Но все сказки, увы, имеют конец. Обратно мы двинулись другим маршрутом, через Хмельницкую и Винницкую области, доехали без приключений, но уже к вечеру. Хороших дорог пока безумно мало – это минус, но их все больше – это плюс. И после двух дней сплошного снегопада все они почищены – удивительное рядом! Я нечасто езжу автобусом, поэтому, перемены за бортом замечаю. Потихоньку уходят в прошлое деревянные домики неизвестного архитектора. И никого не удивляют яркие современные заправки с кафе, магазинчиками, цивильными WC. И новые заводики, и поля солнечных батарей (думаю, что их с каждым годом будет все больше).

Каждая область со своим характером, видно, что живется нелегко, но окончательное зубожіння пока только в головах и предвыборной агитации. Поля везде обработаны (особенно заметно было в первый день, когда снега было немного). Заброшенных домов и участков крайне мало, ухожены даже самые крохотные (энергосберегающие – предки понимали, что бОльший объем требует бОльших затрат), украшены к праздникам – тут тоже есть местные особенности. На Санта-Клаусов, подбирающихся по стене к окну, я впервые обратила внимание в рождественской Германии в 2016 году.

Но Мюнхен отдыхает перед количеством оголтелых краснокафтанных дедов, осадивших стены маленьких городков Тернопольской области)) А в Черновицкой, как всегда, удивляют маленькие разнообразные купола над всеми колодцами и количество капличок. А эти гордые названия маленьких придорожных генделиков в Винницкой области – один "Вавілон" чего стоит!

Во всем плохом всегда найдется капля хорошего – не люблю долгих автобусных поездок, но проехать за два дня по стольким областям любимой Украины, глазея в окно, это отдельное приключение. Да и четыре дня без ФБ – замечательный отдых для нервной системы. Знаешь, что Томос дали, и совместную службу отправили 6-го января, как и собирались, - Христос народився, славімо його. А про зраду с недостающими подписями не читала. И немного потеряла.

Дякую всім за Різдвяні вітання – навзаєм, друзі! А вместо открыток - смотрите альбом с комментариями.

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