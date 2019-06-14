ЗСУ отримали "невидимий" безпілотник: потужне відео

Збройні сили України (ЗСУ) взяли на озброєння безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1.

Відповідний наказ, за результатами успішних державних випробувань, підписав міністр оборони Степан Полторак, повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Spectator-М1 призначений для ведення повітряної розвідки вдень і вночі. З огляду на його маленькі розміри, спеціально підібраний колір фюзеляжу, а також малу ефективну площу розсіювання він залишається непомітним для противника.

Крім того, ефективна система управління і зв'язку дозволяє вирішувати завдання навіть при активному використанні противником засобів радіоелектронної боротьби.

Spectator-М1 скріншот відео

Модернізація також стосувалася різних систем БПЛА, зокрема програмного забезпечення, яке дозволяє працювати з різними системами координат і проводити їхню конвертацію, визначаючи точні координати цілі.

Крім того, безпілотник отримав нову парашутну систему, що дозволило зменшити швидкість посадки до 3 м/с.

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