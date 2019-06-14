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ЗСУ отримали "невидимий" безпілотник: потужне відео

5.8тЧитати матеріал російською

Збройні сили України (ЗСУ) взяли на озброєння безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1.

Відповідний наказ, за результатами успішних державних випробувань, підписав міністр оборони Степан Полторак, повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Spectator-М1 призначений для ведення повітряної розвідки вдень і вночі. З огляду на його маленькі розміри, спеціально підібраний колір фюзеляжу, а також малу ефективну площу розсіювання він залишається непомітним для противника.

Крім того, ефективна система управління і зв'язку дозволяє вирішувати завдання навіть при активному використанні противником засобів радіоелектронної боротьби.

Spectator-М1

Spectator-М1

скріншот відео

Модернізація також стосувалася різних систем БПЛА, зокрема програмного забезпечення, яке дозволяє працювати з різними системами координат і проводити їхню конвертацію, визначаючи точні координати цілі.

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Крім того, безпілотник отримав нову парашутну систему, що дозволило зменшити швидкість посадки до 3 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готує нові боєприпаси за допомогою польських технологій до серійного виробництва.

  • Також Львівський бронетанковий завод завершив випробування броньованої ремонтно-евакуаційної машини "Лев".

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Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Прикольный, у нас такие в "Эльдорадо" продают ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Пигин Макс, у вас и танки в охотничьих магазинах продают (если верить Пукину).
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ukr Igore, На хрена он мне? У нас, таки ребятишки во дворе играют...
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Александров Сергей
Александров Сергей
Хорош ероплан, в самый раз для хох-ляцкого воинства: стоит на самодельной тумбе из фанеры, какие-то провода с одного боку скотчем примотаны, запускается, надо полагать, с пинка. Для наблюдателя самое главное не помереть от хохота!
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Ukr Igore
Ukr Igore
Александров Сергей, Та не скигли,лузер смердячий
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Александров Сергей, Так он и называется спектакль))
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Хохлоёбов Вася
Хохлоёбов Вася
Кремль а панике, Путин в истерике (c)
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