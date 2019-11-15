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15 листопада • оновлено в 11:37
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/ Суспільство

"Зрадник!" Сивохо розлютив українців ідеєю повернення Донбасу

13.5т
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Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розлютив українців своїм новим постом, у якому запропонував повернути ментально до України жителів Донбасу.

Свої пропозиції Сивохо виклав на сторінці у Facebook, зазначивши, що метою чинної влади є діалог і примирення людей.

"Для цього нам потрібно повернути людям похилого віку пенсії, знайти спосіб, як компенсувати збитки зі зруйнованого та втраченого житла через збройний конфлікт на Донбасі, 140 000 дітей, які народилися на непідконтрольній території (Донбас і Крим), мають отримати українські документи, спростити порядок перетину КПВВ і створити нормальні людські умови на пропускних пунктах, змінити інформаційну політику. Позбутися штампів "свої-чужі, сепари-укри", – повідомив він.

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Лінію розмежування на Донбасі Сивохо запропонував назвати лінією дотику.

Своїми ідеями радник секретаря РНБО викликав хвилю обурення.

"За повернення полонених – ані слова. За пошук безвісті зниклих – ані слова. Одне питання: хоча б одого разу були на похоронах захисника України? Посидіть у окопі "разом зі своєю командою", під артою та снайперським вогнем, може, більш поступова інтеграція буде. Ви не українців повертаєте, а шлунки, яким пофігу, який прапор над ними", – йдеться в коментарях до посту.

"Я вибачаюся, запитаю ще раз! Ви точно радник РНБО України? Ви з Марсу! 6 років прогигикали, а тепер будете отаке нести? Ви взагалі розумієте, що ви пишете й говорите?! Та ви зрадник українських інтересів!" – відреагували на допис у мережі .

"Для якнайшвидшого вирішення проблеми пропоную пану Сивосі переїхати жити до рідного Донецька", – пишуть українці.

Сивохо обурив українців ідеєю повернення Донбасу
Сивохо обурив українців ідеєю повернення Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сивохо заявляв, що в Україні неминуче настане мир, а протилежного хоче лише войовнича меншість.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Теми
Війна на Донбасі Соціальні виплати
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Иванов Александр
Иванов Александр
А а чем не прав Сивоха????
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Давно замечено, что прикарпатские за.пад.эн.цы всячески пытались доминировать над остальными украинцами и навязывать им свою взгляды и правила. При этом они всегда оставались намного ниже их по интеллектуальному и творческому потенциалу. Обладая врождёнными рабскими качествами и деформированной убогой нравственностью, сдобренной патологической завистью, они пытаются компенсировать это выдуманной ими же идеей национального превосходства и некоего права выступать от имени всех украинцев, монополизируя за собой право лидерства в идее украинской самоидентификации. Одновременно, в глубине своего ничтожного сознания галичанские в.уй.ки презирают и ненавидят украинский народ, считая его, якобы, недостойным того уровня "величия", который они сами для себя придумали.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А в чем он не прав? Свидомые, вы хотите возвращение своей территории?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кризский Игорь, Какие условия могут быть от Украины? На какую страницу камасутры ткнут пальцем, такую позу и примет свiдомо MAHДАйнутая мpaзота...проверено временем.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Стук Кастрюль, Территории возвратятся на условиях Украины и не надо нам их диктовать. А, что вы хотите услышать от такого же сепара Сивохи, как и от тех кто остался в Лугандоне. У них одно отличие, одни живут там, а Сивохо в Киеве, только вот взгляды на происходящее одинаковы. Они не боятся об этом говорить открыто, потому что они находятся в Лугандоне, а Сивохо боится, потому пытается это завуалировать, по другому, а суть их тажв.
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