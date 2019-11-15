"Зрадник!" Сивохо розлютив українців ідеєю повернення Донбасу

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розлютив українців своїм новим постом, у якому запропонував повернути ментально до України жителів Донбасу.

Свої пропозиції Сивохо виклав на сторінці у Facebook, зазначивши, що метою чинної влади є діалог і примирення людей.

"Для цього нам потрібно повернути людям похилого віку пенсії, знайти спосіб, як компенсувати збитки зі зруйнованого та втраченого житла через збройний конфлікт на Донбасі, 140 000 дітей, які народилися на непідконтрольній території (Донбас і Крим), мають отримати українські документи, спростити порядок перетину КПВВ і створити нормальні людські умови на пропускних пунктах, змінити інформаційну політику. Позбутися штампів "свої-чужі, сепари-укри", – повідомив він.

Лінію розмежування на Донбасі Сивохо запропонував назвати лінією дотику.

Своїми ідеями радник секретаря РНБО викликав хвилю обурення.

"За повернення полонених – ані слова. За пошук безвісті зниклих – ані слова. Одне питання: хоча б одого разу були на похоронах захисника України? Посидіть у окопі "разом зі своєю командою", під артою та снайперським вогнем, може, більш поступова інтеграція буде. Ви не українців повертаєте, а шлунки, яким пофігу, який прапор над ними", – йдеться в коментарях до посту.

"Я вибачаюся, запитаю ще раз! Ви точно радник РНБО України? Ви з Марсу! 6 років прогигикали, а тепер будете отаке нести? Ви взагалі розумієте, що ви пишете й говорите?! Та ви зрадник українських інтересів!" – відреагували на допис у мережі .

"Для якнайшвидшого вирішення проблеми пропоную пану Сивосі переїхати жити до рідного Донецька", – пишуть українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сивохо заявляв, що в Україні неминуче настане мир, а протилежного хоче лише войовнича меншість.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся