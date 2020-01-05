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5 січня • оновлено в 17:30
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"Зрада скасовується?" Dr.Alban видалив згадку про скандальне сприяння Зеленського

1.8т
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Шведський співак Dr. Alban, який незаконно відвідував окупований Крим і виступив в новорічному шоу "Вечірній Квартал", видалив згадку, що його приїзд в Україну став можливий завдяки "втручанню президента Володимира Зеленського".

Свій пост в Instagram він відредагував в неділю 5 січня після того, як в Україні піднявся скандал, мовляв президент впливає на прикордонників і особисто вирішує, кого з іноземців, які бували в окупованому Криму, пускати в Україну.

"Мені заборонили в'їзд в Україну через моє попереднє шоу на півострові Крим. Я не знав про те, що українцям це не подобається. Де б я не був, але був радий зустрічі з президентом", – написав артист після скандалу.

Пост Dr. Alban

Пост Dr. Alban

оглядач

Раніше він заявляв, що в'їхати в Україну йому допоміг президент Володимир Зеленський:

"Мені було заборонено в'їзд в Україну через моє попереднє шоу на оспорюваному острові Крим. Із втручанням президента я зміг потрапити в Україну".

Пост Dr. Alban

Пост Dr. Alban

оглядач

У мережі піднялася хвиля критики, зокрема український політик Борислав Береза іронічно підмітив, що "зрада скасовується, українцям все здалося".

"Все, Dr.Alban відредагував свій пост. Розходитеся. Зрада скасовується. Він уже не виступав. І президент йому не допомагав. Нам всім це здалося", – зазначив він.

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За президента також заступився голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. Він запевнив, що Володимир Зеленський не впливає на рішення прикордонників щодо пропуску або непропуску осіб через державний кордон, це питання відноситься виключно до їх компетенції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати від партії "Європейська Солідарність" підготували ряд запитів в СБУ і президенту України Володимиру Зеленському про порушення законодавства і дозволу на в'їзд в Україну особам, які підтримали анексію Криму і публічно називають півострів спірною територією.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Крим
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