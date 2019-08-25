"А коли пустять ток?" У Криму встановили колючий дріт навколо вокзалу і розлютили мережу

Кримчан розлютило встановлення колючого дроту (спіралі Бруно) на паркані навколо залізничного вокзалу у місті Євпаторія на анексованому півострові.

Одним з перших на своїй сторінці в Faceebook відреагував місцевий житель Юрій Карандашев. Він виклав відповідні фото і написав саркастичний пост.

"Місто Євпаторія. Залізничний вокзал. Центр міста. Колючий дріт – живопліт диктатури, що насувається... Приїхали! Розуму у керівництва вокзалу не зайняти. А коли пустять ток?" – поцікавився кримчанин.

У коментарях користувачі мережі обурюються і пишуть гнівні коментарі:

"Залишилося 220v підключити, і вишки з кулеметами по периметру поставити", "Захворювання мозку", "Новий сорт Кримської ліани".

У Криму встановили колючий дріт навколо вокзалу і розлютили мережу facebook.com/yuri.karandashev

Відзначимо, що для забезпечення "антитерористичної захищеності об'єктів" навколо вокзалів і автостанцій у Криму в останні кілька років активно встановлюють огорожу на заборах.

У Криму встановили колючий дріт навколо вокзалу і розлютили мережу "Євпаторія підслухати", ВКонтакте

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму показали "дитинство заручників" в таборі. Дитячий заклад розташовано під Судаком.

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