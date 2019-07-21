Зняв штани на виборах і "підірвав" Україну: зібрані найяскравіші фото з життя веселуна

Нільс Делейні, який раптово здобув масову популярність в Україні завдяки пікантному знімку на виборчій дільниці в Бельгії, давно розважається дотепними фотографіями.

На сторінках в соціальних мережах чоловік викладає кумедні кадри, зроблені в різних куточках світу. Деякі з них поліпшені за допомогою фотошопу, деякі зняті під певним кутом і в незвичайному ракурсі.

"Мої друзі і подруга сміються над цим. Вони знають мене. Я хочу взяти все від життя і перетворити кожен момент в вечірку", - зізнався Делейні HLN.

На сьогоднішній момент 31-річний чоловік насолоджується батьківством.

"Зараз я працюю на мого тестя, виробника лимонадів, і намагаюся запустити його напої в Амстердамі. Але я радий, що моя витівка в Бельгії не залишився непоміченою. Ми можемо трохи підбадьоритися", - вважає жартівник.

OBOZREVATEL пропонує вам найцікавіші фото Нільса Делейні (18+):

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Facebook Nielske Deleyn

Instagram nielstagrammm

Instagram nielstagrammm

Facebook Nielske Deleyn

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одній з виборчих дільниць під час проходження парламентських виборів в Україні помітили каструлю-сейф.

А на іншій жінка прикинулася мертвою через те, що їй не дали бюлетень без паспорта.

Про всі порушення і скандалах в день виборів 21 липня можна прочитати тут.

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