Знову град: в Україні оголошено штормове попередження

У четвер, 14 червня, в багатьох областях України очікується погіршення погодних умов.

Оголошено штормове попередження, повідомляє Укргідрометцентр.

"14 червня вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, місцями град, на Закарпатті, Прикарпатті, у Хмельницькій та Вінницькій областях сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 12 червня, в семи західних областях України через грозу, град та пориви вітру було знеструмлено 238 населених пунктів.