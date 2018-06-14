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Знову град: в Україні оголошено штормове попередження

1.4тЧитати новину російською

У четвер, 14 червня, в багатьох областях України очікується погіршення погодних умов.

Оголошено штормове попередження, повідомляє Укргідрометцентр.

"14 червня вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, місцями шквали 15-20 м/с, місцями град, на Закарпатті, Прикарпатті, у Хмельницькій та Вінницькій областях сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

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Литиме і "парити": в Україні знову погіршиться погода

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 12 червня, в семи західних областях України через грозу, град та пориви вітру було знеструмлено 238 населених пунктів.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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