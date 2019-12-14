Знову +11! Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні в суботу, 14 грудня, очікується похмура і дощова погода. При цьому температура повітря досягне на півдні країни +11 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. На заході країни в цей день очікується до +7 градусів, пройде невеликий дощ, можливий мокрий сніг.

У центрі України температура сягне +6 градусів, на сході очікується до +6 також. У південних регіонах буде до +11, невеликий дощ.

У Києві в суботу +2...+4 градуси, опадів не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі і США.

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