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14 грудня • оновлено в 08:48
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Знову +11! Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

3.6т
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В Україні в суботу, 14 грудня, очікується похмура і дощова погода. При цьому температура повітря досягне на півдні країни +11 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. На заході країни в цей день очікується до +7 градусів, пройде невеликий дощ, можливий мокрий сніг.

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У центрі України температура сягне +6 градусів, на сході очікується до +6 також. У південних регіонах буде до +11, невеликий дощ.

У Києві в суботу +2...+4 градуси, опадів не передбачається.

Знову +11! Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі і США.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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