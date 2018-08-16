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ЗНО з математики: половина випускників не змогли скоротити дріб

15тЧитати новину російською

Майже половина випускників 2018 року не впоралися із завданням скоротити дріб на ЗНО з математики.

Як розповів на прес-конференції у четвер, 16 серпня, директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій, найбільше проблем у них викликав саме тест із математики, передає "Інтерфакс-Україна".

"Напевно, найбільше проблем у нас із математикою. Якщо з інших предметів ситуація більш-менш нормальна, то з цим предметом, на жаль, у нас динаміка результатів невтішна", - сказав він.

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За словами Карандія, перше завдання тесту основної сесії з математики відповідало матеріалу, який школярі вивчають у 7-8 класах. Однак із завданням не впоралася майже половина всіх тих, хто складав цей тест.

"Це дії з дробами, де треба було фактично скоротити на 2 чисельник і знаменник і отримати результат. Завдання нескладне. Але, на жаль, лише 52% наших випускників у 11 класі змогли впоратися із завданням, з яким мали працювати у восьмому класі", - пояснив він.

"Це симптоматично. Це погано... Є над чим замислитися. Треба піднімати питання щодо контролю глибшого і детального, а також посилення вивчення математики в основній школі", - додав Карандій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що шоста частина школярів завалила ЗНО з української мови.

Місце
Україна
Об'єкт
ЗНО
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
ну если сравнить со штатами,то это гении,там четверть выпускников свое хвамиле не могут написать пральна..так что есть еще куда стремиться ,аднака..
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Терещук Serg
Терещук Serg
Semizalupiv Opanas, ви мабуть із США, судячи з вашої орфографії :)
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