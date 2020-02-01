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1 лютого • оновлено в 15:27
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"Знаю все про секс!" У мережі відкопали потішну обкладинку журналу із Зеленським. Фото

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У мережі показали архівну обкладинку журналу Viva за 2009 рік з президентом України Володимиром Зеленським.

Під фото Зеленського написаний потішний заголовок, який швидко розлетівся по мережі. Обкладинку журналу опублікували на сторінці "Телебачення Торонто" в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Терміново! Якщо вам здається, що наш президент нічого не знає - тепер ви знаєте, що є речі, про які він знає все. А ми дякуємо святий Google за те, що він може знайти навіть обкладинку журналу Viva за 2009 рік. До речі, цей раритетний випуск хтось продає на OLX за 400 грн", – відзначили на сторінці.

"Знаю все про секс!" У мережі відкопали потішну обкладинку журналу із Зеленським. Фото
"Знаю все про секс!" У мережі відкопали потішну обкладинку журналу із Зеленським. Фото
"Знаю все про секс!" У мережі відкопали потішну обкладинку журналу із Зеленським. Фото
"Знаю все про секс!" У мережі відкопали потішну обкладинку журналу із Зеленським. Фото
"Знаю все про секс!" У мережі відкопали потішну обкладинку журналу із Зеленським. Фото
"Знаю все про секс!" У мережі відкопали потішну обкладинку журналу із Зеленським. Фото
"Знаю все про секс!" У мережі відкопали потішну обкладинку журналу із Зеленським. Фото
"Знаю все про секс!" У мережі відкопали потішну обкладинку журналу із Зеленським. Фото
"Знаю все про секс!" У мережі відкопали потішну обкладинку журналу із Зеленським. Фото

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомий комедійний ведучий висміяв політику глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка не так давно виступила проти одностатевих шлюбів.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Володимир Зеленський
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