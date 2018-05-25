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"Знаю, що потрібно робити": Порошенко зробив заяву про російську агресію в Україні

1.7тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко заявив, що знає, як забезпечити мир і свободу України в наступні п'ять років.

За словами глави держави, у нього є бачення відновлення країни, передає "Інтерфакс".

"Я маю абсолютно чітке бачення, що робити в наступні п'ять років. Яким чином стимулювати економічне зростання, яким чином забезпечувати підвищення стандартів життя, яким чином будувати конкурентну економіку і залучати інвестиції і яким чином забезпечити мир в Україні, і як консолідувати зусилля, щоб звільнити українську землю від російського агресора", - заявив президент на засіданні Національної інвестиційної ради.

Як писав OBOZREVATEL, в ході засідання Національної інвестиційної ради в Києві Порошенко зазначив, що вперше в Україні працює команда, яка забезпечує виконання всіх домовленостей з МВФ.

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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