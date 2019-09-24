"Знаю, хто такий Шарій": Сенцов пояснив скандальний автограф

Український режисер Олег Сенцов презентував у Львові свою книгу, де підписав примірник для скандального блогера Анатолія Шарія.

Про це він повідомив у Facebook, розповівши, як пройшла презентація його книги "Маркетер" у Львові.

"У кінці відбулася півторагодинна автограф сесія, де я підписував книги і фотографувався з усіма бажаючими. Останнім підійшов якийсь хлопчина і запитав, чи зможу я підписати один примірник для Шарія. Йому не відмовили. Прекрасно розумію, ким є Анатолій Шарій, і ніяких ілюзій щодо нього в мене немає. Я не боюся ні пропагандистів, ні провокаторів. І тим паче не боюся сердитих коментаторів, яким лише потрібен привід обурюватися", – написав Сенцов.

Режисер зазначив: щоб перемогти ворога, зовсім не обов'язково його знищувати.

"Це не я сказав, це думка одного авторитетного товариша, який проживав у Китаї дві з половиною тисячі років тому, на ім'я Сунь-цзи", – підкреслив він.

Згодом Шарій у своєму Telegram-каналі опублікував фото з автографом Сенцова.

"Спасибі, Олеже! Я обов'язково прочитаю і висловлю свою думку", – написав блогер.

Книга з автографом Сенцова Telegram-канал

Книгу "Маркетер", яку Сенцов написав за 11 днів півтора року тому, він презентував 22 вересня у Львові в рамках Форуму видавців. У збірці оповідань описуються 90-ті роки, коли режисер вступив до університету на спеціальність маркетинг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній політв'язень Олег Сенцов готовий потиснути руку главі РФ Володимиру Путіну.

Нагадаємо, що 7 вересня Україна і Росія провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

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