Змусити Росію піти з Донбасу поки неможливо, Кремль здатен на підлість, – Казанський.

Силою змусити Росію піти з окупованих територій Донбасу на сьогоднішній день неможливо. Кремль здатний на підлість і загострення бойових дій.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив представник Донецької області в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі, журналіст Денис Казанський. На його переконання, вирішити військовий конфлікт на сході України можна тільки, коли Росія піде з території. У ТКГ, за його словами, неможливо про це домовитися.

"Ми обговорюємо гуманітарні питання, роботу КПВВ, обміни полоненими, ситуативні режими тиші в момент ремонтних робіт або пожеж. Але глобальні питання вони не вирішують, бо глобальна проблема, як ви знаєте, одна. Якщо Росія піде, вже завтра не буде і проблеми. "ДНР", "ЛНР" – все це зникне, воно не існує у відриві від РФ", – сказав він.

Казанський зазначив, що змусити РФ піти поки неможливо – цього намагаються досягти і за рахунок міжнародного тиску, і за рахунок позиції української влади, але Росія не йде.

"Вони постійно намагаються погрожувати. Росія досі веде з нами війну, тривають обстріли, Кремль здатен на підлість і загострення бойових дій", – додав журналіст.

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