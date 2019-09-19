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19 вересня • оновлено в 18:46
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"Змішайся з землею!" Ветеран АТО викликала ажіотаж піснею для ворога. Відео

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Ветеран війни на Донбасі Анастасія Шевченко (СТАСІК) випустила кліп на пісню "Колискова для ворога", який зібрав вже безліч схвальних відгуків.

Відео опублікували на офіційному YouTube-каналі виконавиці (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Мене звуть СТАСІК, і у мене є що сказати про війну", – написала співачка у Facebook, представивши свою третю пісню.

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"Змішайся з землею!" Ветеран АТО викликала ажіотаж піснею для ворога. Відео

Виконавиця зізналася, що глибоко в душі відчуває жалість до окупантів. "Коли бачиш, як люди приходять помирати в чужу країну – розумієш, як погано їм живеться в своїй. Їм легше вічно спати в чужій землі, ніж жити на своїй. Тому сьогодні я співаю колискову для ворога", – пояснила вона.

Відзначимо, в самій пісні, слова якої написала Шевченко, прозвучали сильні рядки: "Ти ж хотів землі цієї, Тож тепер змішайся з нею, Станеш сам моєю землею. Спи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко випустила відео на пісню "Ніж", в якому вона розповідає про те, що відчувати біль – не соромно і ніхто не повинен приховувати це почуття.

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Тема
АТО на Донбасі
Особа
Анастасія Шевченко
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В чём суть свидомитых тварей,развитие техническое и умственное у них заканчивается, мычание превращается в пение и стихотлутство, третия стадия деградации,это бунтарство, явно развитые инстинкты животных.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
В больнице им.Кащенко день открытых дверей) Хероям Саван))
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Что за репертуар у вас? Надо что нибудь массовое петь, современное. Трали-вали, тили-тили, это нам не тили-тили, это мы не трали-вали...
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Pavlov Dmiyty, Ну , а что Вы хотели, тут по физиономии все ясно.
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