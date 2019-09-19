"Змішайся з землею!" Ветеран АТО викликала ажіотаж піснею для ворога. Відео

Ветеран війни на Донбасі Анастасія Шевченко (СТАСІК) випустила кліп на пісню "Колискова для ворога", який зібрав вже безліч схвальних відгуків.

Відео опублікували на офіційному YouTube-каналі виконавиці (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Мене звуть СТАСІК, і у мене є що сказати про війну", – написала співачка у Facebook, представивши свою третю пісню.

Виконавиця зізналася, що глибоко в душі відчуває жалість до окупантів. "Коли бачиш, як люди приходять помирати в чужу країну – розумієш, як погано їм живеться в своїй. Їм легше вічно спати в чужій землі, ніж жити на своїй. Тому сьогодні я співаю колискову для ворога", – пояснила вона.

Відзначимо, в самій пісні, слова якої написала Шевченко, прозвучали сильні рядки: "Ти ж хотів землі цієї, Тож тепер змішайся з нею, Станеш сам моєю землею. Спи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шевченко випустила відео на пісню "Ніж", в якому вона розповідає про те, що відчувати біль – не соромно і ніхто не повинен приховувати це почуття.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!