Зима близько: синоптики назвали дати похолодання в Україні

В Україну йде похолодання, і вже на початку нового тижня громадяни відчують наближення зими.

Про це свідчить прогноз погоди Укргідрометцентру. У понеділок, 18 листопада, по всій території країни очікується мінлива хмарністю.

У західних областях температура повітря вночі опуститься до +4 градусів, а вдень прогріється до +10 ... +13. У східних областях вночі очікуються заморозки: до -3 градусів, а вдень розпогодиться до +9. У центрі вночі стовпчик термометра опуститься до +5, проте вдень очікується до +8. На півдні вночі покаже +2 ... +6 градусів, вдень – до +13. У Києві температура вночі – +1 ... +3, вдень – +5 ... +7 без опадів.

У вівторок, 19 листопада очікується мінлива хмарність. У західних областях збережеться тепла погода: вночі +5 ... +7, вдень + 11 ... +14 градусів. У східних областях вночі буде прохолодно, до -4 градусів, проте вдень прогріється до +7. У центрі очікуються +1... +3, вдень прогріється до +9. На півдні теж стане холодніше: вночі +2 ... +5, вдень +8 ... +12. У Києві вночі очікується 0 ... +2, вдень +7 ... +9.

У середу, 20 листопада, тенденція до похолодання збережеться. У західних областях вночі стовпчик термометра опуститься до +5 градусів, удень +9 ... +13, без істотних опадів. У східних областях вночі до -4, вдень + 2 ... + 4. У центрі вночі очікується +1 ... +4, вдень до +8. На півдні вночі +2 ... +5, вдень +4 ... +10.

У четвер, 21 листопада, погода почне псуватися. У західних областях очікуються дощі. Температура повітря вночі +4 ... +6, вдень +8 ... +10. В інших регіонах України опадів поки не буде. У східних областях стовпчик вночі жителі відчують прихід зими: -6... -8, вдень прогріється до +3 градусів. У центрі також вночі очікується мінусова температура – до -2, вдень +2 .. +5. У південних областях вночі стовпчик термометра опуститься до +1 градуса, вдень потеплішає до +6.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптиків, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж листопада буде триматися плюсова температура за винятком періоду з 17 по 23 листопада.

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